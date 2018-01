Stiri pe aceeasi tema

- „Copii" si navetistii. Mesaj agramat al liderului PSD Cluj Horia Nasra sare la gatul primarului Emil Boc ca sa acopere ce au stricat PSD-istii lui. Deputatul PSD Horia Nasra se implica în problemele legate de transporturi. Acesta a criticat Compania de Transport Public (CTP) si Primaria…

- Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm foarte agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piata Universitatii din Bucuresti. In imagini se vede cum jandarmul loveste cu pumnul mai multi protestatari.

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- Oana Cuzino este una dintre invitatele unei noi ediții Atelierele de Idei Unica, ce va avea loc pe 25 ianuarie, de la ora 19:00, la ParkLake Shopping Center (Bd. Liviu Rebreanu, nr. 4). Alaturi de Oana Cuzino, vei avea ocazia sa-i intalnești pe Miruna Stanculescu (psihoterapeut), pe Ciprian Teleman…

- Jurnalista din Bucuresti, terorizata de un barbat periculos. Mihaela Raluca Tudor, fosta vedeta Antena 1 a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a impartașit despre clipele grle prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca barbatul a intrat in biroul ei de unde a furat, in luna iunie anul…

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) japonez. Maruyama, care este…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au participat…

- Mii de aradeni s-au lasat pacaliti de un mesaj ce este tot mai intens distribuit pe Facebook in ultimele saptamani si care anunta ca prin intermediul unui medicament comercializat si la noi este raspandit virusul „Machupo”, care provoaca febra hemoragica. Mesajul este scris cu numeroase greseli…

- Tudose raspunde apelului pentru autonomie semnat de partidele maghiare: In calitate de roman și de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parți a Romaniei, a transmis, joi, șeful Executivului, intr-un mesaj pe Facebook. ”In calitate de roman și de prim-ministru, refuz orice dialog…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Poliția Romana a dat publicitații, prin intermediul Facebook, noi imagini cu agresorul celor doi copii din…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a vorbit, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook despre scandalul momentului. Mai exact, despre controversata apariție a ambasadorului Olandei la București alaturi de afaceristul Nelu Ioardache, cercetat pentru corupție. Generalul Iliescu a comcluzionat…

- Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, iar vacanta de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privata", informeaza joi misiunea diplomatica la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de Facebook. Mesajul vine in contextul in care, potrivit potrivit presei…

- Intr-un mesaj postat luni dupa-amiaza pe Facebook, Sora descrie o imagine din Bucuresti, capitala europeana, la ora 8.30 in prima zi a anului 2018."Florile prinse in gardul Palatului Regal, tacute si triste; ele sunt resemnarea biologica cea mai fireasca, iar demnitatea acestei resemnari…

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- O femeie de 44 de ani suspectata ca vineri a amenințat o tanara cu un cuțit intr-un autobuz in Ploiești a fost ridicata de la locuința sa situata intr-un sat din Prahova și urmeaza sa fie adusa la Ploiești pentru audieri. Ea este cercetata pentru amenințare și port ilegal de obiecte perosculoase spun…

- Antonio Conte, antrenorul lui Chelsea, a vorbit despre dubla din optimile Ligii Campionilor, cu Barcelona, si a spus ca e constient ca echipa sa va trebui sa fie 120% motivata si concentrata pentru a-i elimina pe catalani. Ernesto Valverde, antrenorul de pe Camp Nou, crede ca va fi o partida atractiva.…

- Din brigada arbitrului clujean vor face parte asistentii Alexandru Cerei si Ciprian Dansa, din Cluj-Napoca, respectiv Satu Mare, si Marian Balaci, din Drobeta-Turnu Severin, ca rezerva. Observatori vor fi Cristian Nica (CCA, Ploiesti) si Marin Petrache (LPF, Sabareni). La partida…

- Programul Poștei Romane de 1 decembrie 2017. Programul Poștei Romane, in minivacanța de Sf. Andrei și 1 decembrie 2017. Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in zilele de joi, 30 noiembrie, si vineri, 1 decembrie, toate oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. Programul anuntat…

- Jurnalistul Rareș Bogdan a comentat anunțul mitingului PSD. El considera ca alegerea Craiovei este cauzata de faptul ca liderii PSD sunt speriați și nu au curajul sa organizeze mitingul in București sau Ardeal. Mai mult, acesta a precizat ca PSD va avea o surpriza și la Craiova. ”Marele miting…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…

- Peste 20.000 de oameni au ieșit duminica in București la proteste. La un moment dat, au avut loc scene tensionate. Cand protestatarii au vrut sa plece din Piața Victoriei spre Bulevardul Lascar Catargiu, forțele de ordine au facut cordon calare in fata manifestanților. Cristina Guseth, care a fost…

- Fostul premier Dacian Ciolos a participat la protestul de la Bucuresti si a declarat ca se afla in strada pentru a apara Legile Justitiei de asaltul PSD-ALDE. "Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca sunt gata sa faca orice pentru…

- Paznicul de la Școala 308 din Capitala știe numele fiecarui copil, iar din filmuleț se vede cum copiii ii raspund cu zambetul pe buze și bat palma cu el. „Neața, neața. Bine ați venit”, se adreseaza el fiecarui copil care intra in școala. Filmulețul a fost postat de Alexandru…

- Un anunț de doar câteva rânduri a creat un adevarat val de comentarii pe grupul &"Mamici din Arad&" de pe Facebook. O mamica scrie despre posibilitatea ca în preajma Școlii Generale Nr.

- Siguranta trecatorilor sau chiar viata biciclistilor este pusa in pericol in Bucuresti de unele panouri montate de autoritati la circa 1,5 m inaltime, in contradictie cu reglementarile legale in vigoare. Avertismentul a fost lansat de matematicianul Sergiu Moroianu, sotul consilierului USR…

- Andreea produce legume, fructe si mezeluri la ferma ei din judetul Giurgiu. Are un magazin online unde primeste comenzi pentru alimentele certificate, dar de curand a descoperit o noua metoda prin care sa isi duca produsele mai aproape de clienti. Posteaza in grupurile de Facebook ale mai multor…

- Peste 55% din stocul de produse evoMAG, alocat pentru Black Friday, s-a epuizat. Produsele cele mai cautate au fost televizoarele si telefoanele mobile. 0 0 0 0 0 0 “Exista in continuare o cerere foarte mare pentru produsele vedeta, precum televizoare, telefoane mobile si electrocasnice…

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Ea a surprins in fotografie o asistenta medicala care ii citea povești unei fetițe de etnie roma, asta dupa ce o spalase bine și o invelise atent. Mama fetiței de etnie roma plangea in timp ce asistenta statea langa fiica sa și-i spunea povești. ”La Grigore Alexandrescu, o tanara asistenta…

- In timp ce fetele au obtinut doua puncte importante in Liga Campionilor, baietii de la CSM Bucuresti au mancat o bataie zdravana in Liga Nationala. Intr-unul din derby-urile etapei a 10-a, formatia bucuresteana a pierdut cu 32-23 partida din deplasare cu HC Odorhei. CSM Bucuresti a suferit…

- Noul magazin este localizat in incinta Prima Shops Oradea, din Bulevardul Decebal 61A, iar parinții sunt așteptați in weekendul 11-12 noiembrie sa ia parte la Marea Deschidere, unde se vor bucura de reduceri de pana la 20% la toate articolele cu preț intreg pentru copii, dar și de numeroase…

- Psihologul Cezar Laurentiu Cioc face o analiza psiho-sociologica a impactului protestelor contra legilor justitiei asupra societatii romanesti. Afla cum se explica implicarea brusca si masiva a tinerilor de la orase in viata politica romaneasca. „PSD, ciuma rosie!” sau „DNA, sa vina sa va ia!” sunt…

- Saptamana trecuta, un centru de evenimente din Bucuresti, Regal Ballroom, ii imbia pe bucuresteni cu un Revelion de vis. Contra unui onorariu de 390 de lei, acestia ar avea parte de un meniu super bogat, dar si de un program artistic pe masura, avandu-i cap de afis pe urmatorii interpreti: Mihai…

- Potrivit concluziilor consultarii publice a salariatilor din sanatate privind principalele revendicari ale negocierilor cu Guvernul Romaniei si actiunile necesare pentru apararea lor, comandata de Federatia „Solidaritatea Sanitara Centrului de Cercetare si Dezvoltare Sociala „Solidaritatea” si desfasurata…

- In ediția de vineri, 3 noiembrie 2017, incepand cu orele 11,00, deputatul SORIN CIMPEANU, rectorul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, reprezentant al Consiliului National al Rectorilor din Romania și presedinte al Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF),…

- Pe piata restaurantelor este in continuare loc pentru noi localuri, cu noi concepte, in conditiile in care multi romani abia acum descopera iesitul in oras pentru a lua masa, sustine specialistul in marketing de la compania Stadio Hospitality Concepts, din care face parte Nor Sky Casual Resturant.…

- Suparat ca dis de dimineața l-a vazut pe secretarul de stat intrand in București cu mașina cu girofarul pornit, Robert Turcescu l-a atacat pe Raed Arafat pe Facebook și i-a cerut explicații ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Raed Arafat i-a dat replica!

- Dupa ce Nicusor Dan a parasit formatiunea la mai putin de doua saptamani de la alegerea sa in functia de presedinte, USR e nevoit sa isi aleaga din nou un presedinte. Competitia se desfasoara intre vicepresedintii Dan Barna (aripa liberala) si Vlad Alexandrescu (aripa progresista), dupa ce…