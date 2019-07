O calatorie obișnuita se poate transforma in coșmar, in zilele noastre. Orice credincios știe ca o rugaciune il ajuta. Aceasta rugaciune te ferește de primejdii la drum. Iata cum sa te rogi cand pleci in calatorie „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce esti calea, adevarul si viata. Ai calatorit impreuna cu robul Tau, Iosif, precum si cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Insuti, Stapane, calatoreste si cu mine robul tau, binecuvantandu-mi drumul. Trimite-mi si mie inger pazitor ca lui Tobie, ca sa-mi fie povatuitor si aparator si sa ma fereasca nevatamat de toata intamplarea…