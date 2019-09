Cum sa te pregatesti pentru viata de student: 3 ponturi pentru a te bucura din plin de experienta academica

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Pitesti a pierdut vineri, 30 august, o mare personalitate din lumea academica – conferentiarul universitar doctor George BALINT, de la departamentul de Arte al Facultatii de Teologie, Litere, Istorie si Arte. Pentru cei care doresc sa-si ia ramas-bun de la distinsul profesor, compozitor,…

- Daca veti spune ca sunt stereotipii si ca un psiholog nu ar trebui sa gandeasca asa, ei bine! Aveti dreptate, dar numai cu a doua parte! Experienta din cabinet imi permite sa afirm ca acestea sunt neajunsurile specifice perioadei „marilor conflicte interioare". Si daca ati afirmat si despre prima parte,…

- Ai intrat la facultate? Felicitari, bobocule! Probabil ca pe langa fericire te incearca și alte stari, unele chiar contradictorii - de nerabdare sa incepi noul drum și de anxietate in fața necunoscutului. Intr-adevar, cea mai grea parte a trecut, dar acum ca ești student cu acte in regula ai și responsabilitațile…

- Incepand cu data de 1 august 2019, Valentin Coroiu preia functia de CEO al companiei UNIQA Asigurari de viata. Cu o experienta de 19 ani in cadrul echipei UNIQA din Romania, Valentin Coroiu isi asuma noul rol de CEO al UNIQA Asigurari de viata din pozitia de director national de vanzari pentru canalul…

- Au trecut patru luni de cand tatal Gabrielei Cristoiu s-a stins din viata. Cunoscuta bruneta a suferit enorm, dar acum este sigura ca nu vrea sa mai planga si stie ca asta si-ar dori si tatal ei, sa se bucure in continuare de viata.

- Nostalgia anilor 80, Madonna si Back to the Future, Mall - ul care cucerește America și baga afacerile locale in faliment, primarul corupt, invazia rușilor care construiesc o mașinarie care fura electricitatea orașului Hawkins și planuiesc sa deschida poarta spre The Upside Down, monstrul care se asambleaza…

- Rade intre visini rochia ei inflorata Bucura-te de vara, imi spune Mie care citesc știri alarmante Despre anotimpul cald care in ghețuri apune Radem, dupa un schimb de pareri, amandoi Viața merita traita cu bucurie Indiferent daca pamantul se da de-a berbeleacul Pe panta numita superficial veșnicie…

- CAPRICORN – Viata de familie e placuta, te simti bine printre ce dragi pentru ca e liniste, armonie si o atmosfera pasnica ori de cate ori stati de vorba. Va aduceti cu totii contributia la un proiect de durata, ce necesita rabdare, concentrare si ceva efort, dar cat timp fiecare vasleste in acelasi…