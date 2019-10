Cum să te pregătești pentru un semimaraton. Sfaturi utile pe care oricine le poate aplica (PUBLICITATE) Pentru un incepator intr-ale alergatului, parcurgerea unui semimaraton pare un lucru greu de realizat. Cei aproape 22 de kilometri de alergat fara intrerupere ii descurajeaza pe mulți și ii determina sa se dea batuți inca dinaintea inceperii cursei. A alerga un semimaraton nu este doar despre condiția fizica, deși acesta este un aspect important in orice activitate sportiva. Determinarea, dorința de autodepașire și increderea in forțele proprii sunt doar cațiva din factorii care ne vor ajuta sa terminam un semimaraton și, cine stie, sa ne duca pe unul din locurile caștigatoare. Iata care sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venirea pe lume a unui copil este un moment important din viața fiecarui parinte, dar este și momentul in care acesta incepe sa-și faca griji cu privire la numeroase aspecte. Principala problema este daca va fi sau nu un parinte bun, care sa-i ofere copilului tot ce are nevoie și daca va ști sa ia deciziile…

- Noi, pasionatii de fotbal, pe langa faptul ca urmarim un meci, ne place sa traim si intens. Iar adrenalina creste si mai mult atunci cand urmarim o partida de fotbal, dar in acelasi timp si pariem. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O cariera de succes incepe cu reacția ta la un simplu anunț de angajare. Ca acesta, de exemplu. Doar un simplu click te poate aduce mai aproape de succesul profesional. La Pizza Hut poți incepe prin a fi membru al echipei din restaurant. Datorita echipei și a produselor noastre clienții revin pentru…

- Jandarmii montani maramureseni sunt prezenti in zona statiunilor montane si pe traseele turistice din judet pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si pentru salvarea celor aflati in dificultate. Tinand cont de faptul ca in aceasta…

- Ținand cont de faptul ca rapița este o planta sensibila la condițiile de clima, in special in primele etape de vegetație, succesul culturii depinde de seriozitatea și atenția cu care fermierii respecta intocmai fluxul tehnologic.

- Fara indoiala, implantul dentar este in prezent cea mai buna solutie pentru inlocuirea dintilor lipsa. Avantajele sale sunt numeroase, incepand cu cele functionale si pana la cele de natura estetica. Se poate nota ca inlocuiesc cu succes dintii naturali, confundandu-se cu acestia, si ca ofera posibilitatea…

- Traim in cea mai incitanta perioada a advertisingului: digitalul incepe sa depaseasca traditionalul, insa acesta din urma se transforma el insusi intr-un canal digital, cu oportunitati uriase pentru branduri. Retailerii traditionali incep sa se...