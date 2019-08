Cum să te menții activă și sănătoasă: recomandări și trucuri Ca sa te simți bine in pielea ta, este bine sa existe un echilibru intre sanatatea fizica și cea psihica, pentru ca cele doua sunt dependente una de cealalta. Cand ai probleme fizice de sanatate, ești mai trista și ai ganduri neplacute. In schimb, daca ești sanatoasa fizic, dar te confrunți cu alte tipuri de probleme – stresul de la serviciu, probleme de familie – sunt șanse ca acestea sa se transforme, la un moment dat, in afecțiuni fizice. Daca in acest moment consideri ca cele doua sunt in echilibru, este bine sa incerci sa il menții. Daca simți ca ești intr-un mic dezechilibru, poți incerca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi romani nu merg la doctor ca sa previna, ci doar sa trateze. Datele statistice colectate anual arata ca sunt putini cei care merg la controale medicale de rutina, iar acest lucru se intampla de cele mai multe ori la recomandarea medicului de familie, nu din proprie initiativa.

- Incetinirea industriei prelucratoare germane s-a inrautatit in iulie, activitatile inregistrand cea mai slaba evolutie din ultimii sapte ani, sugerand o deteriorare a perspectivei pentru cea mai mare economie din Europa, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Sanatatea industriei prelucratoare…

- O purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel a insistat vineri asupra faptului ca starea de sanatate a acesteia este una buna, dupa ce a fost vazuta tremurand de doua ori in ultimele zile in cursul unor evenimente publice. „Imaginile pe care le vedem din Osaka (la summitul G20 din Japonia)…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu a declarat marti ca la alegerile europarlamentare din diaspora "au fost multe cazuri, mai ales de agresiune verbala, dar chiar si fizice", precizand ca sunt probe in acest sens. "Va dau imediat. Cand doriti, puteti veni la minister sa cititi infograma prin…

- Zona de nord a județului se afla sub avertizare COD PORTOCALIU de vreme severa imediata. Avertizarea a fost emisa de ISU Buzau și este valabila pentru intervalul: luni, 3 iunie ora 12:00 – marți 4 iunie ora 6:00. Meteorologii estimeaza averse 40-50 l/mp, izolat 60-80 l /mp, grindina, descarcari electrice,…

- Luca Mihai Rascarachi (14 ani), elev in clasa a VII-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati, este unul dintre copiii de exceptie ai Romaniei. La prima participare la Olimpiada Nationala de Fizica din acest an a castigat medalia de aur, obtinand in paralel si argintul la Olimpiada Nationala…

- Luca Mihai Rascarachi (14 ani), elev in clasa a VII-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati, este unul dintre copiii de exceptie ai Romaniei. La prima participare la Olimpiada Nationala de Fizica din acest an a castigat medalia de aur, obtinand in paralel si argintul la Olimpiada Nationala…

- Pentru al saptelea an consecutiv, Selgros Cashamp;Carry Romania, impreuna cu Chef Cezar Munteanu, deruleaza programul "Sanatatea incepe din farfurie", prin care aduce educatia gastronomica in scoli si urmareste sa promoveze obiceiuri de mancat sanatoase in randul copiilor. Pe 23 mai, Chef Cezar si prietenii…