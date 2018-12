Cum sa te comporti si sa te imbraci la un interviu Tocmai ati ajuns la capatul unei cautari infinite pe un portal de job-uri, de exemplu portalul de joburi Retaillium, si ati gasit ceea ce va doreati. Aveti CV-ul pregatit, aplicati pentru post si sunteti contactati la scurt timp pentru un interviu. Ei bine, ce trebuie sa faci la un interviu de angajare?



Pentru a obtine locul de munca mult dorit trebuie sa tii cont de cateva lucruri esentiale. Aceste lucruri sunt importante indiferent de jobul la care aplicati.



1. Imbracati-va potrivit



Hainele pe care le alegeti vor avea un impact considerabil asupra impresiei pe care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

