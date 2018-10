Cum sa scrii anunturi de angajare care atrag candidatii de top Candidatii de top genereaza intotdeauna o competitie dificila intre angajatori, procesul de recrutare fiind definitoriu pentru modul in care acestia interactioneaza cu audienta (potentialii candidati) si reusesc sa o atraga mai departe catre urmatorii pasi.



Pentru ca procesul de recrutare sa se finalizeze cu succes este important ca fiecare companie sa-si construiasca un sistem de recrutare performant, care sa-i asigure cursivitate si urmarirea simpla si eficienta a rezultatelor, prin:



dezvoltarea unui proiect utilizand aplicatii de recrutare care permit cautari dinamice;definirea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

