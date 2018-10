Cum să scoţi substanţele nocive din carnea de pui din comerţ Candva puișorul cadea pe masa noastra direct din cotețul bunicii. Astazi insa, rafturile supermarketurilor sunt pline de carne de pui și noi știm foarte bine ca producatorii nu sunt cei mai loiali concurenți. Pasarile sunt hranite cu furaj combinat, cu hormoni și antibiotice, cele din urma menținandu-se in organismul gainii mai mult de o saptamana. Cum sa ne asiguram ca aceasta carne nu ne va face niciun rau? Carnea de pui poate fi „purificata" de antibiotice și toxine chiar la tine in bucatarie. Prima metoda Daca fierbi o gaina din comerț, mai bine sa nu utilizezi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

