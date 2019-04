Cum sa schimbi singur acumulatorul masinii: niciodata nu scoate intai borna (+)

Stiri pe aceeasi tema

- Intretinerea masinii pe care o detii este foarte importanta,daca vrei sa te poți bucura de ea pentru o perioada indelungata. Cu cat vei fi mai atent la degradarea pieselor si la alegerea altelor noi, care sa le inlocuiasca pe cele uzate, cu atat masina ta va functiona pentru o mai mult timp la capacitați…

- Daca tii la masina ta, cu siguranta ai face orice efort sa o mentii intr-o stare perfecta de functionare. De aceea, se impune o verificare preventiva a masinii, reducand riscurile unor reparatii costisitoare. Una dintre operatiunile necesare este schimbarea kitului de distributie, mult mai importanta…

- Noile modificari care vor fi aduse Codului Rutier vor afecta foarte multi șoferi din Romania. Astfel, la propunerea Consiliului Concurenței... The post Soferii vor scoate mai mulți bani din buzunare. Ce se modifica in Codul Rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca cei care protesteaza impotriva Ordonantei 7, care a modificat legile justitiei, au dreptate, iar Guvernul a gresit modificand legea, dupa doar un an. "Nu despre proteste, dar am o problema cu OUG nr. 7 si au dreptate cei care o critica. In 2017…

- Schimbul de ulei este o operatiune pe care orice conducator auto trebuie sa o faca din cand in cand. Cu toate ca este recomandat ca aceasta operatiune sa fie efectuata intr-un service specializat, iata cateva sfaturi pe care cei de la VadAuto le-au pregatit pentru dumneavoastra in cazul in care decideti…

- Un licean din Adjud poate fi ajutorul nesperat pentru multi adolescenti care dau bacalaureatul in acest an. Baiatul a creat o aplicatie care aduna la un loc toate materialele necesare studiului.

- O intervenție marca ”Dorel” la rețeaua de canalizare infundata, din comuna Șugag, i-a nemulțumit pe localnici. Aceștia au trimis poze și un film video, pe adresa publicatiei ziarulunirea.ro, pentru a ilustra lucrarea ”de mare clasa” executata sambata, pentru a rezolva problema: s-a scos capacul canalului…

- Reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica din Romania trag un serios semnal de alarma și avertizeaza ca vor veni vremuri grele pentru toți romanii. Și asta din cauza masurilor fiscal-bugetare promovate de Guvern. Facturi ...