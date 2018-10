Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni seara ca este "aberant" sa fie acuzat ca ar fi avut vreodata o relatie de prietenie speciala cu George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA. "E aberant sa fiu acuzat vreodata de faptul ca am vreo relatie de prietenie speciala cu…

- Consilierii locali vor supune spre aprobare, in ședința de joi, proiectul de hotarare care prevede modificarea unui HCL mai vechi care stabilește ajutoare ajutoarelor de urgența, in sensul majorarii plafonului de venit de la 500 la 800 de lei. Acesta va avea urmatorul cuprins: Pot beneficia de acest…

- In numerologie, cifra 8 (liderul, conducatorul) este una dintre cele mai de succes cifre – daca persoana care se afla sub influența ei iși poate ține sub control egotismul și sa evita abuzul de putere. Aceasta cifra este asociata cu simbolul infinitului. Acest simbol (cifra opt așezata pe orizontala),…

- BERBEC Este foarte greu ca un Berbec sa ia in considerare o alta persoana. Nu se intampla asta pentru ca nu ii pasa, ci pentru ca nu se poate ocupa de sentimente si de lucrurile care l-au determinat sa fie insensibil. E prea ocupat sa aiba grija de alti oameni si nu isi da seama atunci…

- Taur 2018 are toate sansele sa se transforme in cel mai sumbru an din viata ta. Si trebuie sa fii pregatita sufleteste pentru asta asa incat vestile proaste sa nu te ia prin surprindere. O boala, fie ca e vorba despre tine sau despre cineva din familie, iti da viata peste cap. E…

- Persoanele care au lucrat sau continua sa munceasca dupa ce au ieșit la pensie vor putea cere recalcularea lor, potrivit unui proiect de lege discutat astazi în Parlament. Recalcularea pensiilor va fi efectuata pe etape, în primul rând – vor fi recalculate…