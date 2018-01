Stiri pe aceeasi tema

- Reumatismul nu este o afecțiune care ii afecteaza doar pe cei mai in varsta, așa cum se crede. Durerile apar in special in sezonul rece, din cauza expunerii la frig sau umiditate. Exista insa o modalitate simpla și eficienta care te poate scapa de reumatism, scrie realitatea.

- 1. Altfel de lapte, in loc de medicamente antiinflamatoare Lasa laptele de migdale. Laptele de in este o optiune mai buna cand vor ca alimentatia lor sa fie mai bogata in elemente antiinflamatorii, spune Staci Small, un specialist in alimentatie. Laptele este facut din ulei de in care este…

- Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemâna si câteva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente. Gripa poate sa treaca puțin…

- A venit sezonul rece și toata lumea incearca sa se fereasca sau sa lupte cu simptomele gripei. Exista totuși și mici trucuri prin care poți sa te faci bine, fara sa mai dai banii pe multe medicamente!

- Cauzata de diversi factori psihologici si de mediu, depresia poate fi combatuta si fara medicamente in cazurile mai putin delicate. Iar pentru combaterea depresiei aveti la indemana mai multe metode simple si usor de aplicat.

- Ridichea neagra are beneficii uimitoare pentru sanatate. Iata mai jos cateva dintre acestea, scrie realitatea.net.Calculii renali sunt dizolvați in urma tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagra: da pe razatoare o radacina și stoarce sucul.

- • Biserica Penticostala a continuat si in ianuarie 2018 campania caritabila inceputa in ultima luna a anului trecut • ieri, la CJ, au primit daruri peste 400 de copii aflati in situatii materiale precare • la actiunile de la inceputul anului s-a implicat si un grup de voluntari elvetieni • Ultima luna…

- Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații cu mercur. Vedeta a urmat fel de fel de tratamente…

- „Politistii au constatat ca plangerea se confirma, fiind vorba despre 11 pomi fructiferi si sase arbori care au fost taiati si sustrasi de pe un teren situat in extravilanul comunei Costuleni, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 2.000 lei. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea…

- Doi barbati, de 49 si 52 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce au baut bine si s-au urcat la volan. Acestia aveau alcoolemii de 0,80 mg/l, respectiv 0,92 mg/l.

- Fostul Principe Nicolae si logodnica sa, Alina Maria Binder, au tinut sa transmita un mesaj romanilor de pretutindeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Fiul Principesei Elena este, inca, afectat de decesul Regelui Mihai I, bunicul sau. A

- Asia Express este o experiența unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflați la mii de kilometri de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, fiecare dintre ei se gandește la ce au lasat in București.

- Superstitiile legate de moarte exista in fiecare cultura. Desi acum oamenii nu mai cred in ele, exista persoane care inca fac lucrul acesta. Potrivit credintelor populare, exista cateva semne care anunta moartea. Care sunt ele? Semne care anunta ca moartea este aproape Un caine…

- Sarbatorile nu inseamna numai pom de Craciun, colinde si preparate traditionale! Inseamna si petreceri, acolo unde trebuie sa avem o tinuta adecvata. Iar daca tot v-ati hotarat sa va alegeti tinuta de Craciun, puteti sa va faceti o idee si despre cum va trebui sa arate cea de Revelion.

- Emilia Stroe, mama fotbalistului Denis Alibec, a declarat ca acesta a jucat si dupa ce a suferit o semipareza si lua 12 medicamente pe zi. Ea a mai spus ca jucatorul are in prezent dureri foarte mari din cauza pubalgiei.

- Piesa de teatru “Visul unei nopti de vara”, ce a avut ca protagonisti zece detinuti aflati in custodia Penitenciarului Craiova, s-a susținut, ieri, la Facultatea de Drept din Craiova, . Piesa a fost vizionata de aproximativ 40 de spectatori, studenți ...

- In renumitele biblioteci ale Vaticanului, intr-un tratat de specialitate, Claudius Galenus, ultimul medic de seama al Antichitatii (considerat un precursor al medicinei si farmacologiei moderne), a prezentat sunatoarea ca fiind „o planta extraordinara, un leac eficient pentru o multime de boli.”…

- Iata cum sa scapi de sughit. Cele mai trasnite 10 leacuri. Cum sa scapi de sughit: Pride-ti nasul sau bea un pahar cu apa O metoda eficace pentru a scapa de sughit este sa-ti astupi narile cu degetele si sa-ti tii respiratia, in timp ce bei un pahar cu apa. Sau ai putea lua o inghititura…

- ”Am avut o intalnire dimineata cu domnul ministru Florian Bodog, cu toti factorii responsabili sau care ar fi trebuit sa fie responsabili in domeniul aprovizionarii cu medicamente a acestei tari. Eu raman la opinia mea ca nu toti sunt foarte responsabili si am convenit cu domnul ministru ca de astazi…

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- Caz revoltator in Romania anului 2017! A fost inregistrat primul deces din cauza lipsei de medicamente. O femeie din Alba a murit pentru ca nu a primit tratamentul cu imunoglobulina, anunta Antena3. Lipsa acestei substante a fost semnalata de nenumarate ori de catre asociatiile de pacienti, care au…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au informat sambata ca cetațenii romani care se aflau intr-un bloc incendiat, vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, in localitatea germana Bergkamen, sunt in siguranța. Datele de identitate și coordonatele de contact ale acestora au preluate de echipa…

- Modificarile aduse Codului Fiscal ar putea sa determine scaderi semnificative in ceea ce priveste infiinatarea de noi firme, explica un specialist in domeniu. Profilul antreprenorului roman si care sunt marile temeri ale celor care vor sa intre acum in afaceri.

- Diferentele inregistrate in consumul de medicamente inovatoare pe mai multe arii terapeutice majore demonstreaza ca Romania se afla nu doar in urma tarilor dezvoltate din vestul Europei, dar si...

- In Romania, societațile comerciale pot sponsoriza susținerea ingrijirii paleative gratuite. Acest lucru se face prin direcționarea unui procent de pana la 20% din impozitul datorat statului catre proiecte umanitare. Cu toate acestea, doar 9% dintre pacienții cu prognostic limitat de viața au acces…

- Un barbat, de 28 de ani, din comuna gorjeana Berlesti, a fost ranit aseara, intr-un accident rutier, in timp ce conducea o masina pe DN 67 D in Tismana. Conform politiei, soferul a incercat sa evite mai multi caini ce ...

- Persoanele care vor sa slabeasca cu ajutorul unei diete ar trebui sa mearga la un medic nutritionist, care le poate prescrie un regim personalizat. Analizele de sange sunt foarte importante pentru a stabili exact starea de sanatate a pacientului.

- Ceaiurile din menta sunt recomandate si in problemele respiratorii, in acest caz terapeutii recomandand inhalatii. In afara de ceai, menta poate fi utilizata si sub forma de ulei. Acesta calmeaza durerile de cap si migrenele daca este aplicat la tample si la ceafa, scrie bzisanatate.ro. Uleiul…

- Afla cele mai practice și eficiente remedii pentru durerile de genunchi, fara a administra medicamente sau a face tratamente costisitoare, scrie realitatea.net.Durerile de genunchi iți afecteaza viața de zi cu zi și pot duce la dificultați de mers.

- Tarile membre ale Uniunii Europene vor decide luni, prin vot secret, care sunt orasele care vor obtine gazduirea sediului Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), pentru care candideaza si Bucurestiul, si Autoritatii Bancare Europene (EBA), informeaza EFE.

- Buzele crapate reprezinta o problema destul de des intalnita, mai ales in aceasta perioada. Pentru ca pielea din aceasta zona are de suferit din cauza vantului și a temperaturilor scazute, buzele iși pot modifica aspectul și apar crapaturile, care sunt foarte dureroase. Buzele crapate nu sunt deloc…

- Mai mult de jumatate dintre copiii din Romania se afla in risc de saracie sau excluziune sociala. Un copil crescut in saracie are mai putine sanse la o educatie de calitate, are acces limitat la servicii medicale si alimentatie sanatoasa, la conditii de locuit si de trai adecvate, la sprijin familial…

- Febra pe care o are copilul tau este un factor de stres si un motiv de mare ingrijorare, potrivit secretele.com. Conform unor studii, daca copilul tau este sanatos, febra nu trebuie sa te sperie. Febra este reactia organismului la infectia care iti imbolnaveste copilul. Daca temperatura…

- REZULTATE alegeri Dragoiesti (Suceava) 2017. Votanții trebuie sa fie foarte atenți in dreptul carui nume pun ștampila pentru a nu fi duși in eroare de numele politicienilor. REZULTATE alegeri Dragoiesti (Suceava) 2017. In cursa electorala pentru Primaria Dragoiesti au intrat Adrian Ionel Bradatan…

- Aflati ca exista o metoda simpla si eficienta cu ajutorul careia puteti rezolva acest inconvenient pentru totdeauna. Nu aveti nevoie decat de 10 grame de suc de lamaie, o cana de apa si 30 de grame de faina, de preferat de naut. Amestecati toate aceste ingrediente intr-un bol pana cand obtineti…

- Cauzele sunt multiple dar motivul cel mai invocat de catre posesorii de repartitoare este ca sunt furati de catre firmele care se ocupa de citirea lor. Aceste aparate se dovedesc a fi o afacere proasta pentru proprietari, iar oamenii care si le-au montat se plang ca platesc chiar si cu 50% mai mult…

- Lista de medicamente compensate si gratuite a fost actualizata trimestrial anul acesta si au fost introduse 33 de molecule inovatoare, precizeaza Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis...

- Angelina Jolie este un idol pentru majoritatea doamnelor si domnișoarelor nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru corpul sau de invidiat. Deși are 42 de ani, actrița face tot posibilul pentru a se menține la o greutate constanta, chiar și dupa 2 nașteri.

- Proiectul de hotarare a Guvernului vine in completarea Hotararii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania si are ca scop stabilirea cotei de relocare corespunzatoare anului 2018, respectiv 40 de refugiati sirieni aflati provizoriu in Turcia. Potrivit proiectului,…

- Iata care sunt semnele care iți arata ca ești inconjurat de energii negative! Ai mereu dureri de cap. Cu toate ca te odihnești și incerci sa elimini stresul, durerile de cap nu te parasesc? Ești tot timpul nervos sau chiar suferi de migrene ingrozitoare care nu cedeaza cu orice calmant?…

- Perioada de timp acopera atat oficierea, cat si deplasarea la urmatorul loc unde ofiterul de stare civila este asteptat. Totodata, o alta conditie importanta vizeaza faptul ca nu se oficiaza casatorii in restaurante sau in diverse alte locuri de alimentatie publica. Serviciul din subordinea municipalitatii…

- Politistii din Iasi cauta un tânar care a plecat, vineri seara, din spitalul de psihiatrie în care era internat. În lipsa tratamentului medicamentos, acesta poate deveni violent.

- Stii petele de calcar inestetice de pe robinetele si chiuvetele de inox? E imposibil sa nu le stii, ca toata lumea se lupta cu ele. Uite cum poti insa sa scapi de ele aproape gratis, cu un singur ingredient pe care deja il ai in bucatarie! Petele de pe robinete si chiuvetele de inox sunt de fapt pete…

- Durerile de spate sunt banale pana devin insuportabile, durerile de cap, umar și genunchi sunt ignorate pana cand ne pun la pat. Moment in care intervenim cu pastile. Catalina Marchiș privește aceste afecțiuni din alta perspectiva. Fizioterapeut, și specialist in recuperare medicala, a deschis PhysioKinesis…