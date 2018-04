Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a anuntat joi ca pana in anul 2030 Olanda va inceta extractia de gaze naturale la zacamantul Groningen (nordul Olandei), intrucat exploatarea acestuia provoaca seisme care afecteaza cladirile din zona, transmite AFP.

- Acum consumam și fructe care nu se gasesc la noi sau care nu sunt de sezon. Pentru a profita din plin de calitațile lor, afla cum alegi fructele cand le cumperi. Capșune Cele mai savuroase capșune nu sunt cele mari. Acestea sunt mai apoase și lipsite de aroma fața de cele mici, parfumate, colorate…

- Aceasta reteta simpla si naturala te scapa de riduri iar rezultatele se vad in mai putin de sapte zile. In mai putin de 7 zile vei incepe sa vezi rezultatele. Ingrediente 4 lingurite de vaselina 2 lingurite de miere. Continuarea AICI.

- Curațarea electrocasnicelor este foarte importanta pentru a prelungi durata de viața a aparatelor din casa. In plus, curațarea lor va da posibilitatea sa constatați in ce stare sunt și sa aflați mai multe despre ele. Electrocasnicele sunt aparate pe care le folosiți zilnic atat acasa, cat și la birou.…

- Mihaela Tudor, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta, ne a prezentat, in urma cu cateva minute, detalii privind starea carosabilului si cum au actionat angajatii directiei pe zona de competenta a institutiei pe care o reprezinta: CarosabilJudetul Constanta: DN 2A,…

- Cand ne gandim la curațenie generala, ne referim și la curațarea geamurilor. Sarbatoarea Paștelui este tot mai aproape, iar casa trebuie sa fie luna cu aceasta ocazie. Așa ca nu strica sa știm care sunt cele mai eficiente soluții naturale pentru lustruirea geamurilor.

- La ei se poate, la noi nu. Dupa doua ore de negocieri, consiliul de administrație al ANRE a aprobat noile tarife și prețuri la gazele naturale. In timpul ședinței, reprezentanții Moldovagaz și-au exprimat dezacordul fața de tarifele propuse de ANRE, iar experții in energetica au declarat ca acestea…

- Ca urmare a codului roșu de inundații, s-au inregistrat creșteri rapide de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol pe raul Tarlung care au impus golirea controlata a lacului de acumulare care asigura sursa principala de apa a municipiilor Brașov și Sacele. Aceasta a condus la creșterea…

- Nu exista persoana care sa nu se fi confruntat cu problema canilor patate de cafea sau ceai negru. Mai ales daca petele sunt mai vechi, acestea raman impregnate și nici detergentul nu le mai curața. Iata cateva metode extrem de eficiente.

- Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viata tinerilor. Pana atunci insa trebuie sa treaca prin mai multe focuri. Alegerea restaurantului, formatiei sau cea a fotografului sunt doar cateva dintre ele. Totusi, cel mai greu moment pentru viitoarea mireasa este alegerea rochiei. Anul…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit „Bestia din Est”, urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Vineri, pe...

- Este destul de greu sa scapi de furnici care uneori te pot scoate din minti cu incapatanarea lor de a ramane in casa ta. Iar folosirea unor spray-uri de pesticide s-ar putea sa nu fie chiar solutia ideala. Este posibil sa fi golit deja cateva recipiente fara insa a rezolva problema. Iar daca esti…

- Situațiile in care avem nevoie de bani pot deveni cu adevarat stresante, iar tot acest zbucium interior se adauga problemelor cotidiene. Atunci cand ai nevoie de bani parca totul se vede in ușoare nuanțe de cenușiu.

- Un numar de 60 de persoane au fost internate in spitalele din municipiile Buzau si Ramnicu Sarat pentru a fi sub supraveghere medicala pe parcursul Codului Portocaliu. Este vorba despre 16 gravide, sase persoane dependente de oxigen si 38 de persoane dializate.

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit.Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Sezonul rece vine cu gripe si raceli, de aceea este recomandat sa iti intaresti imunitatea. Iti recomandam trei antibiotice naturale pe care cu siguranta le ai in casa. Ghimbir- Tot mai multe studii demonstreaza potenta ghimbirului atit in combaterea bacteriilor cit si a virusurilor, uneori fiind mai…

- Conducerea Poliției Romane se afla in proces de consultare cu unitațile centrale și teritoriale de poliție, precum și cu organizațiile sindicale și profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune soluții care vor asigura un serviciu polițienesc permanent și de calitate, precum și respectarea drepturilor…

- O creșa și doua noi gradinițe vor fi inființate in Alba Iulia, a declarat primarul municipiului, Mircea Hava. Creșa va fi amplasata in zona cartierelor de la Schit. Tot acolo va fi și o gradinița, urmand ca o alta gradinița sa fie deschisa in zona cartierelor Ampoi. Acestea nu vor fi funcționale in…

- Directia Generala Politica Regionala din cadrul Comisiei Europene (CE) intentioneaza sa aloce peste 103 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene catre patru state membre afectate de dezastre naturale in 2017, a anuntat, pe 15 februarie, comisarul european pentru politica regionala,…

- Dacia Plant lanseaza Ingerasul PufyPUF – o noua linie de spray-uri naturale de la Dacia Plant dedicata sustinerii imunitatii si mentinerii sanatatii aparatului respirator al copiilor. PufyPUF inseamna copii protejati si mame linistite! Dacia Plant este in permanenta in cautarea de solutii inovatoare…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administratia Trump si-a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- 1 februarie. In aceasta zi, credinciosii il sarbatoresc pe unul dintre cei mai mari mucenici, Sfantul Trifon. In timpul tineretii, acesta era cautat pentru capacitatea sa de a alunga spiritele malefice din casele si sufletele oamenilor. Pentru a tine daunatorii si bolile la distanta, agricultorii stropesc…

- Miscarea muschilor este o functie biologica de baza care te ajuta sa functionezi normal. De la mersul pe bicicleta pana la spalatul vaselor, ai nevoie de muschi pentru a te misca. Pentru a face acest lucru, muschii efectueaza doua operatii: una de co

- 25 de profesori de informatica din zonele rurale au devenit finalisti in cadrul celei de-a treia editii a proiectului sustinut de catre Fundatia Orange Moldova „Burse de Excelenta pentru profesorii in IT”, evenimentul fiind sarbatorit in cadrul unei festivitati solemne, organizate in incinta Palatului…

- Cum e mai bine sa speli perdelele- de mana sau la mașina? De bumbac, de in sau sintetice, cum le curațam? Cum le calcam? Cum le albim? Iata cateva intrebari despre cum intreții perdelele. Noi avem raspunsurile. Perdelele din țesaturi naturale. Se spala cu apa calda sau chiar fierbite daca sunt albe.…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor „atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- Punctele albe care apar pe fața sunt inestetice și vizibile, chiar și dupa machiaj. Exista, insa, trucuri prin care scapi de ele și care sunt la indemana oricui. Atenție, principala condiție este sa nu le apeși pentru ca exista riscul sa se infecteze.

- Ridurile fine, petele pigmentare sau leziunile cauzate de acnee, toate acestea pot fi tratate cu ajutorul peeling-ului chimic. Peelingul chimic este o metoda de intinerire faciala ce presupune exfolierea...

- Un politist din localitatea Gorban este acuzat ca a propus unei fete de 16 ani, eleva in clasa a X-a, sa intretina relatii intime, un dosar penal in acest sens fiind intocmit ca urmare a unei sesizari depuse la Parchetul de pe

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- SCUMPIRI… Vasluienii vor plati, in medie, cu 5,6 % mai mult pentru gazele pe care le consuma de astazi inainte, conform Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Aceasta marire de tarif a fost aplicata in urma cresterii pretului pe care il platesc furnizorii pe metru cub de gaz natural.…

- Romanii vor scoate, incepand de maine, 10 ianuarie, mai mulți bani din buzunare pentru plata facturilor de furnizare a gazelor naturale. Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piața,…

- Catastrofele naturale au provocat, in 2017, pagube semnificativ mai mari decat in precedentii cinci ani, iar pierderile suportate de companiile de asigurari au atins un nivel record de 135 de miliarde de euro, a anuntat joi grupul german de reasigurari Munich Re, informeaza AFP. Anul trecut,…