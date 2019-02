Iata ce lucruri n-ar mai trebui sa faci daca ai tendinta de a dezvolta dependenta fata de un anumit lucru.

Dependenta de mancare

Daca esti dependent de mancare, te confrunti cu ceea ce se cheama in termeni de specialitate „mancat emotional". Tot ce trebuie sa faci pentru a stopa aceasta dependenta este sa gasesti alte modalitati pentru a-ti gasi echilibrul. Cum ar fi diverse activitati recreative, medidatii, o baie relaxanta etc. Daca vei continua sa mananci de fiecare data cand te afli sub imperiul unor emotii puternice vei putea dezvolta probleme in ceea ce priveste greutatea.…