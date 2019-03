Cum sa reglementam zonele din afara oraselor? Intrebarea administratiei si raspunsurilor arhitectilor si ale expertilor Bancii Mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Primului-ministru al Romaniei detalii despre construirea celor trei opere nationale, asumate de guvernarea PSD-ALDE, de la Cluj, Craiova si Iasi. „Printr-o intrebare adresata Prim-ministrului Romaniei, pe 3 octombrie 2018, solicitam informații privind construirea…

- La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc tragerea la sorti a intalnirilor de baraj pentru promovarea in liga a III-a. Conform procedeului, campioana ligii a IV-a a judetului Cluj va juca cu campioana similara al judetului Bihor. Deocamdata, la noi primul loc este ocupat de CS Floresti cu 41…

- “Intervenim la un incendiu la o locuinta particulara pe strada Sub Cetate din comuna Floresti. La fata locului au fost trimise cinci autospeciale pentru stins incendii. Casa este cuprinsa de flacari puternice. Nu sunt anuntate victime pâna în acest moment”, transmite ISU Cluj.

- Urmare accidentului din 21 ianuarie 2019, produs pe DN1 E60, in afara localitații Florești, a fost inregistrat un dosar penal, cercetarile fiind efectuate in rem cu privire la savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului…

- Gabi Ripan a murit intr-un accident grav care a avut loc duminica noapte la Floresti, in Cluj. Fata de 20 de ani publicat cu numai cateva ore inainte o fotografie pe contul ei de pe o retea de socializare.

- Doua parcele din Sopor sunt în T0P 10 cele mai scumpe terenuri de vânzare, la început de 2019, potrivit unui site de imobiliare. Marasti – 21.200 mp - 7.000.000 euro Zorilor - 41.000 mp – 6.950.000 euro Floresti – 77.856 mp – 4.670.000…

- In accidentul din noaptea de duminica spre luni a murit o tanara de 20 ani din Suceava, fiica unui cunoscut om de afaceri din localitate.Gabi Ripan era studenta la Management - FSEGA Cluj, iar Mercedesul care a fost implicat in accident a fost primit cadou de la tatal ei. La volan era prietenul fetei,…