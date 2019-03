Cum să reduci stresul și anxietatea? Programul lansat de o universitate din România Universitatea de Vest din Timisoara lanseaza astazi un nou program online de psihoterapie, cu o durata de inscriere de o saptamana si o durata de desfasurare de noua saptamani. Programul RECOVERY este destinat persoanelor care prezinta simptomatologie caracteristica anxietatii si depresiei. In acelasi timp, programul este conceput pentru imbunatatirea unor parametri ai sinelui, cum ar fi de exemplu, stima de sine. Principiile pe care se bazeaza interventia terapeutica apartin Terapiei Cognitiv Comportamentale si Terapiei bazate pe Acceptare si Angajament. Programul include 9 module,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea bugetului de stat a fost atacata de președinte la Curtea Constituționala a Romaniei pe motiv ca ar acest buget ar fi unul „al rușinii naționale”. Iohannis a spus ca, de fapt, PSD nici nu guverneaza pentru romani, ci pentru Dragnea iar “PSD este incompetent si incapabil sa conduca Romania”.

- Cel mai performant observator astronomic din Romania ar urma sa fie amenajat in orasul Odobesti, judetul Vrancea, iar primarul Daniel Nicolas spune mai multe universitati din vestul Europei s-au aratat deja interesate de un parteneriat cu autoritatile pentru a putea lucra pe aparatura de ultima generatie…

- Acesta face un apel la "oamenii responsabili" din Guvern si din Coalitia de guvernare, la toti parlamentarii, in special cei de Bucuresti, sa ia masurile care se impun astfel incat Capitala sa nu fie lasata fara 25% din buget."Vremelnicul presedinte al Partidului Social Democrat crede,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a dat in judecata Inspectia Judiciara, pe doua chestiuni care tin de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Scopul final era insa altul, fara legatura cu subiectul initial al litigiilor: sesizarea Curtii de Justitie a a Uniunii…

- Persoanele fizice rezidente in Romania ce au realizat venituri extrasalariale aflate in sfera impozitului pe venit, in anul 2018, si realizeaza sau estimeaza ca vor realiza venituri extrasalariale si in anul 2019, au obligatia sa depuna pana pe data de 15 martie 2019, Declaratia unica pentru impozitare.…

- LISTA DATORINICI ANAF. Fiscul șterge anumite datorii la inceput de an 2019. LISTA DATORINICI ANAF. Potrivit avocatnet.ro, la inceput de ianuarie 2019, romanii care au vaut datorii fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in evidența Fiscului la data de 31 ianuarie 2018, au fost șterse in primele…

- Trei universitati din Romania si un institut teologic pun lacatul pe porti. Mai exact, presedintele a semnat decretele pentru promulgarea legilor privind desfiintarea Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti, Universitatii "George Baritiu" din Brasov, a Universitatii "Mihai Eminescu"…