- Mod de preparare Negresa cu branza de vaci Untul topit partial il mixam pana se intareste din nou, adaugam zaharul si mixam pana obtinem o crema pufoasa.Adaugam ciocolata topita cu putin lapte si racita, adaugam pe rand ouale mixand bine dupa fiecare, adaugam esenta de rom, faina amestecata…

- Se bat galbenusurile cu 1/4 cana de zahar bine si apoi se amesteca cu laptele dupa care se pun pe foc pana se ingroasa ca o crema. Se da apoi crema formata la rece. Se bate frisca cu mixerul pana se intareste, eu am folosit frisca lichida dar puteti folosi orice gen. Intre timp se dizolva gelatina…

- Poate parea hilar ca aducem in prim-plan zaharul taman cand se discuta intens despre cat de nociv este. Specialiștii in nutriție, medicii și mass-media insista pe acest subiect in contextul in care, in 2018, aproape tot ce mancam din comerț conține zahar (painea, mezelurile, alimentele procesate, sosurile,…

- Mai mult de jumatate din populatie este afectata de deficitul de magneziu. Desi exista cateva semne care ne indica clar un nivel scazut al acestuia din organism, putini dintre noi sunt constenti de acest lucru.

- Mod de preparare Lasagna dulce, cu branza și vișine Intr-o oala pui apa, un praf de sare și o lingura de ulei. Cand incepe sa clocoteasca apa, pui foile de lasagna. Le fierbi 6-7 minute, le scoți cu o paleta și le lași sa se racoreasca pe un prosop curat.Intr-un bol pui branza faramițata,…

- Biscuitii se pun intr-o punga de plastic si se piseaza cu ajutorul unei vergele. Intr-un vas se fierbe untul impreuna cu apa si zaharul. Se adauga la biscuitii pisati aseazati intr-un vas de sticla termorezistent si se amesteca bine pentru a se repartiza uniform. Se niveleaza cu ajutorul unei lnguri…

- Prajitura cu nuca Mod de preparare Prajitura cu nuca In tava unsa cu ulei (mai mica decat cea de aragaz, cu peretii inalti), se asaza nucile si se dau la cuptor. Intre timp se prepara blatul: Se incorporeaza gabenusurile cu zaharul, amestecand pana devine o pasta omogena. Se…

- Daca îti doresti sa manânci sanatos si încerci sa eviti pe cât posibilul zaharul, iata câteva idei de "ceva dulce" mult mai sanatoase decât zaharul.