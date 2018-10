Stiri pe aceeasi tema

- CUTREMUR in Romania in urma cu puțin timp! Specialiștii sunt in ALERTA! Vezi zonele afectate Seismul a avut loc la adancimea de doar 8 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri…

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca, in aceasta dimineata, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, in judetul Vrancea, la adancimea de 133 de kilometri. Orasele cele mai apropiate ...

- Un nou cutremur in Romania. Este cel mai puternic din ultimele luni. Seismul s-a produs miercuri dimineața in județul Vrancea și a avut o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul a avut loc la ora 05.43…

- Cutremur in aceasta dimineata in Vrancea. Un seism cu magnitudinea de 3,9 s-a produs cu putin timp inaintea orei 6.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul cu magnitudine 3,9 a avut loc la ora 05.43.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs sambata la ora 13:56, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la o adancime de 30 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...

- Cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs, miercuri seara, in județul Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri. Seismul s-a produs la ora 17:52, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.știre in curs de actualizare

- Un seism de magnitudine 3.4 a avut loc, in judetul Buzau, cu cateva minute inainte de ora 22.00, la 116 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.45 N ; 26.36 E, la 115 km N de Bucuresti, 50 km NV de Buzau si 6 km SV de Gura Teghii.Institutul…