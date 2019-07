Cum să previi frauda la bancomat. Sfaturile autorităților Skimmingul consta in instalarea de dispozitive la bancomate sau POS-uri, prin care sunt copiate datele de pe benzile magnetice ale cartilor de credit care, ulterior, pot fi folosite pentru inscriptionarea unor noi carti de credit, cu care se fac extrageri de numerar. De asemenea, alt mod infracțional pentru obținerea datelor in vederea clonarii cardului este „bucla libaneza” - un dispozitiv care se monteaza la gura bancomatului și care blocheaza cardul inauntru. Imediat apare un ,,binevoitor” care iși ofera ajutorul, afla PIN-ul chiar de la client și, dupa plecarea acestuia, scoate cardul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

