- Pentru prima data in tara va fi folosit limbajul semnelor si vor urca pe scena doi copii cu deficiente de auz, in spectacolul profesionist "Visand Glasuri", ce se va juca marti, 27 martie, la Teatrul "Gong" din Sibiu, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. "Ziua Mondiala a Teatrului va fi marcata in…

- Ciocolata poate îmbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și, uimitor, studiile susțin ca acest obicei chiar te poate ajuta la slabit! Afla însa când trebuie sa consumi!

- Dan Negru nu poate trece peste moartea prietenului sau, Andrei Gheorghe și publica un comentariu acid in care povestește detalii uluitoare despre motive pe care le-a avut postul TV sa nu il angajeze pe jurnalist.

- Un jucator al lui PSG are mari probleme in afara terenului. Fosta sa iubita și mama unuia dintre cei trei copii ai sai a lansat acuze grave la adresa lui Jese Rodriguez. Jese și Aurah (foto jos) s-au desparțit in urma cu cateva luni și de atunci exista un adevarat razboi intre cei doi. Aurah…

- Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters.

- Pe piata exista si whisky contrafacut. Nu exista niciun dubiu cu privire la acest lucru. Daca vrei sa nu pierzi bani si sa nu te enervezi degeaba, iata cum sa recunosti o sticla falsa de whisky.

- Berbec Preferi ciocolata calda și asta pentru ca ești genul de persoana plina de entuziasm. Ai degustat pana acum orice sortiment ai avut la indemana, așa este? Taur Ție iți place orice tip de ciocolata, important este sa aiba o crema la mijloc. De asemenea, iți place sa consumi…

- Metoda Montessori reprezinta un adevarat stil de viața și o forma de predare care incearca sa respecte ritmul de invațare al fiecarui copil. Cu o viziune bazata pe dezvoltarea integrala a ființei umane inca din momentul nașterii, aceasta metoda folosita in lumea intreaga de peste 100 de ani și in spiritul…

- Simona Halep jongleaza cu mingea ca un fotbalist profesionist. Liderul WTA, care joaca la Indian Wells, apare jucandu-se cu o minge de fotbal de dimensiuni reduse, sub privirile admirative ale antrenorului australian Darren Cahill. Simona s-a declarat o suportera a Stelei (actuala FCSB). In 2013, spunea…

- Omar Sharif a fost cel mai cunoscut actor de film egiptean, iar productiile cinematografice in care a jucat de-a lungul carierei au fost ridicate la rang de arta, talentul acestuia fiind unul care cu greu va putea fi egalat. A jucat intr-o multime de filme, dar rolurile care l-au facut celebru sunt…

- O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera…

- Ianis Hagi este devastat dupa ce a aflat ca fostul lui coleg, capitanul Fiorentinei Davide Astori, a murit. „Nu pot sa cred… am sperat ca nu este adevarat. Este cea mai trista veste. Vei fi mereu capitanul nostru si un prieten adevarat. Gandurile mele sunt alaturi de familia lui Davide si de Fiorentina.…

- Un hoț de ciocolata din Vaslui și-a schimbat gusturile, fiind prins recent furand whisky desi se afla in perioada de probațiune. Andrei Iancu, un hoț de 28 de ani din Vaslui, condmant in trecut cu suspendare dupa ce a furat ciocolata in valoare de aproape 3.000 de lei din mai multe magazine din oraș,…

- Desi are numai 19 ani, Stefan Buraga deja a pus pe picioare o afacere cu produse din ciocolata artizanala. L’Artisan a pornit din pasiunea pentru ciocolata a oricarui copil, pe cand tanarul era in gimnazi.

- "Dragi prieteni și mai puțin prieteni, Am revenit acasa. Acasa iar nu in libertate. Caci am fost mereu liber. Poate chiar mai liber decat sunt acum. Ieri am trecut din mica pușcarie - cea a prizonierilor liberi - in marea pușcarie - cea a libertații prizoniere. In cele 16 luni anterioare, singurul…

- Modul in care consumam cafeaua de dimineața variaza foarte mult de la o zona de le Glob la alta. In timp ce unii prefera bautura foarte dulce și cu sirop, lapte, sau frișca, altora le place doar cafeaua neagra.

- Moldovenii, dupa cum o menționau și cronicarii, pe linga alte calitați mai au și mandria in sange - adica mai mereu cauta sa fie primii in toate: Mai bun ca vecinul, mai bun ca fratele, sora, etc

- Lumea cofetarilor care lucrau mai multe ore pentru a face un tort, pare sa apuna. Doi studenți de la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, din cadrul USAMV Cluj au reușit sa realizeze cu ajutorul unei imprimante 3D, un pantof, construit din ciocolata.

- In vremea aceea a vrut Iisus sa plece in Galileea și a gasit pe Filip. Și i-a zis Iisus: Urmeaza-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a gasit pe Natanael și i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise in Lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din…

- Daca un antreprenor nu face diferenta intre rolul de proprietar si rolul de CEO, compania in care este implicat este pe un drum gresit. Directorul General (CEO) este un angajat cu functie de decizie care primeste salariu, in timp ce proprietarul are un rol decizional si ia dividende. CEO-ul…

- SENTINTA…Magistratii Judecatoriei Vaslui au decis condamnarea la doi ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani pentru Andrei Iancu, tanarul care a furat, in repetate randuri, ciocolata de cea mai buna calitate din cateva magazine din judetul Vaslui. De…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Invitația a fost lansata chiar în sala mare a instituției, la finalul unei ședințe maraton de mai bine de cinci ore unde s-a discutat cel mai important proiect al Clujului pe urmatorul an: bugetul județului. Chiar și dupa ce directorul Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Rusia este 'extrem de preocupata' de avansarea gruparii jihadiste Statul Islamic in Afganistan, unde s-au intensificat atacurile si atentatele, a afirmat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de AFP. 'Suntem extrem de preocupati de ceea ce se petrece in Afganistan si de cresterea influentei…

- Florin Mergea face pereche cu Daniel Nestor. Canadianul are 45 de ani. Cei doi vor evolua marți, in primul tur la Marsilia, turneu de categoria ATP 250. ATP 250 – Open 13 (Marsilia) FLORIN MERGEA / Daniel Nestor – Damir Dzumhur / Antonio Sancic (ora 16.00) Canadianul nascut la Belgrad are varsta de…

- Ciocolata, prajituri, inghetata, bomboane, cu totii simtim nevoia de ,,ceva dulce’’. Acesta este refugiul, recompensa sau pedeapsa noastra. Dulciurile isi fac loc in viata noastra la evenimente importante, cand suntem tristi sau veseli,...

- Motto: “Teolog este cel ce se roaga cu adevarat si se roaga cu adevarat cel care este intr-adevar teolog.” - Evagie Ponticul. Teologul rus, Vladimir Losky spunea despre gandire teologica: “ea este menita sa predispuna la preamarire si sa exprime contemplatia”. Deci, trebuie sa ne ferim “ ca ea sa devina…

- Castravete Castravetele este una dintre legumele care conțin o cantitate mare de apa, lichid care menține pielea hidratata. Iar antioxidanții prezenți in castravete mențin sub control producția de sebum, prevenind astfel senzație de piele grasa. Totodata, castravetele are proprietați antiinflamatoare…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Un roman consuma in medie 2,2 kilograme de ciocolata pe an. Insa pe fondul cresterii puterii de cumparare a lor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro).

- Afacerile cu ciocolata, la nivel istoric in Romania. Cine face jocurile De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii…

- Așa cum semnul zodiacal influențeaza numeroase aspecte, așa își spune cuvântul și în legatura cu modalitatea ideala de a petrece o zi precum Ziua Îndragostiților. BERBEC (21 martie- 19 aprilie) Probabil vei primi un buchet de flori imens de…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați (a lasatului sec de carne) Matei 25, 31-46 Zis-a Domnul: Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa și toți sfinții ingeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna inaintea Lui toate neamurile și-i va desparți pe unii de alții, precum desparte pastorul…

- Cea mai recenta ediție a Atelierelor de Idei Unica, desfașurata la ParkLake Shopping Center, a abordat tema „Diferențele care ne țin impreuna“, tema ce se adreseaza cuplurilor casatorite sau nu. (Foto: Vlad Chirea) Cei patru invitați la Atelierele de Idei Unica – Iuliana Alexa, redactor șef Psychologies,…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa arate lumii puterea militara americana. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a cerut organizarea unei parade militare similare cu cea de la Paris, noteaza CNN.

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu cu un desert nemaipomenit de bun, aceasta rețeta este soluția perfecta. Cheesecake de ciocolata și migdale, un preparat delicios ce cu siguranța este pe gustul tuturor.

- Visul multora este pe cale sa se realizeze. Dacia Duster Limuzina poate deveni realitate. Deocamdata, Dacia Duster Limuzina este un proiect la care au luat parte 23 de masteranzi. Scopul lor a fost proiectarea unei masini care sa functioneze pe strada ca un birou. Cei 23 de masteranzi de la masterul…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca ACUM in finala Australian Open, iar fanii romani prezenți in Australia o poarta pe Halep spre victorie. Partida este liveTEXT AICI. Arena Rod Laver este mai vie ca niciodata la finala dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Fanii romani și…

- Ferrero a fost lider cu 15 reclame la brandurile Kinder, Nutella si Raffaelo. Industria alimentara, industria farma si retailul farma, dar si creditele bancare si nebancare isi mentin pozitiile in topul celor mai difu­zate reclame pe trei dintre cele mai urmarite posturi de tele­viziune…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Simona Halep a fost intrebata la ce vrea sa se gandesca dupa victoria din cel mai lung meci al carierei, iar liderul WTA a raspuns ca se gandeste la ciocolata si la somn. "Sa dorm si niste ciocolata, de fapt o sa beau ciocolata calda dupa", a spus romanca, la conferinta de presa de dupa meci.

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- Meteorologii avertizeaza ca, de marți seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii.

- Negresa este o prajitura indragita de toți iubitorii de dulce, iar combinata cu diverse sosuri sau creme, cum este și aceasta negresa cu ciocolata și sos de vanilie, va fi un deliciu garantat.

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria". Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Fanfara Politiei de Frontiera a oferit un adevarat spectacol pentru vizitatorii Targului de Craciun din Capitala. Instrumentistii si-au propus in asa mod sa transmita felicitari tuturor moldovenilor care sarbatoresc Craciunul pe stil vechi.

- Copiii noilor generatii ar putea ramane fara ciocolata, avertizeaza specialistii. In urmatorii ani, planeta se va confrunta cu un deficit urias de cacao, pentru ca zonele in care se cultiva arborii devin tot mai nefavorabile pentru productie.

- Politicianul a spus ca in anumite situații excepționale, raspunsul poate fi excepțional. "Exista momente in care la situații excepționale raspunzi in moduri excepționale. Reacțiile sunt exagerate, intr-adevar, dar altfel nu se poate. Cu oameni calmi ai un traseu mai puțin de creștere deosebita.…

- Fondul Proprietatea (FP) anunța ca anul 2017 a fost un an dificil, marcat de incalcari flagrante, abuzuri și atacuri sistematice impotriva guvernanței corporative, iar saptamana trecuta dupa votul parlamentului”, a fost de departe cea mai neagra zi din istoria guvernanței corporative in Romania”.…