- „Ultima data cand am facut o masa, de Craciun cred ca a fost, au venit toti, iar eu nu am avut nici macar posibilitatea sa stau la masa. Pur si simplu m-am simtit batjocorita! Cred ca si-au pus in cap sa ma umileasca un pic si Ilie nici macar nu a bagat de seama", a declarat Brigitte Sfat, care nu…

- Este sarbatoare importanta sambata, pe 31 martie, cu o zi inainte de Florii. "Sambata lui Lazar", asa cum este trecut in calendar, inseamna pentru crestinii ortodocsi o zi in care s-a intamplat o minune. Iisus Hristor l-a inviat pe Lazar la patru zile de la moarte.

- Un baiat de 12 ani din Iași a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a spanzurat din greșeala, in spatele casei. Potrivit primelor informații, acesta se juca, propria curte cu o funie, din dorința de a impresiona o fata.

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Recent numit in funcția de director sportiv al naționalei U21, Mirel Radoi a vorbit despre conflictul pe care l-a avut in trecut cu Ionuț Lupescu, principalul favorit sa caștige alegerile pentru președinția FRF. "E mult spus ca a fost o cearta intre mine și Ionuț Lupescu. Ca a degenerat puțin, e adevarat.…

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- Centrul de Cultura si Arta Ulmeni (Caminul Cultural) va gazdui duminica, 11 martie 2018, de la ora 16.30, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revolutiei din 1989”, sustinuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carti meticulos documentate despre evenimentele din Decembrie 1989: “Sfarsitul…

- Un roman stabilit la Londra, Daniel Vicențiu Galiș, s-a gandit sa faca o fapta buna și a ajutat cu cerșetor londonez cu o suma de bani. Tanarul a povestit pe Facebook ca dupa ce i-a dat banii s-a gandit sa-l urmareasca ca sa vada daca, intr-adevar, ișia ia ceva de mancare. Mare i-a fost…

- Un cetatean american va plati 1.625 de dolari pentru o cursa cu Uber. Factura vine dupa ce barbatul era beat si in loc sa introduca destinatia la care isi dorea sa ajunga, a indicat o locatie la 500 de kilometri distanta, orasul sau natal, informeaza Sky News. Tanarul a baut o noapte intreaga cu prietenii…

- Dat in gat de George Maior in chestiunea taierii porcului de Craciun in curtile SRI, Liviu Dragnea ii transmite actualului ambasador ca stie si el povesti menite sa delecteze urechile parlamentarilor din Comisia SRI Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, la audierea de marti din Comisia SRI, prezenta…

- Jurnalista TVR Andra Gavril a marturisit, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, experienta terifianta prin care a trecut atunci cand a fost batuta in mod salbatic de fostul sau partener de viata. Desi nu ii face public numele, Andra Gavril subliniaza ca barbatul violent la care face referire nu…

- Premierul a majorat de 10 ori pensia minima. A fost o greseala, facuta de Viorica Dancila in timpul unei emisiuni televizate. Aceasta a vorbit despre legea pensiilor si a dat asigurari ca niciun astfel de venit nu va scadea. Dimpotriva, a spus premierul, de la 1 iulie, cele mai mici pensii vor creste…

- Un sofer al CTP Iasi a provocat un eveniment rutier la capatul traseului 52, in urma caruia au fost avariate cinci autoturisme parcate, dupa ce nu a respectat procedura privind actionarea franii. Incidentul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 21.02.2018, in jurul orei 12:50, cand soferul autobuzului,…

- Senatorii au aprobat, miercuri, 21 miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Codul muncii stabileste in prezent urmatoarele zile ca sarbatori legale in care nu se lucreaza:…

- Sprijinul acordat de Statele Unite gruparii kurde PKK reprezinta o mare greseala si un pericol pentru viitorul Siriei, a declarat, duminica, Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Retailerul Kaufland a alocat un buget de 200 de milioane de euro pentru extinderea si modernizarea retelei de magazine din Romania, in anul financiar care incepe la 1 martie 2018, nivel dublu fata de bugetul din anul financiar anterior, a anuntat vineri Loredana Samoila, PR manager Kaufland Romania,…

- Timisorenii vor avea un targuri de Pasti si de Craciun la standardele marilor capitale europene. Este promisiunea facuta de primarul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru anii 2020 si 2021. Edilul spune ca administratia locala nu a investit sume mari de bani in organizarea de targuri de mare anvergura, fiindca…

- O noua modificare surpriza facuta de Guvern: gravidele vor lua mai puțini bani. Scade indemnizația de concediu medical din cauza transferului de contribuții. O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor…

- Regizorul Quentin Tarantino a recunoscut luni ca a gresit cand a planuit o scena din 'Kill Bill: Vol. 2' (2004), in care actrita Uma Thurman a suferit rani grave intr-un accident de masina, relateaza EFE. "I-am spus ca va fi bine. Ca traseul este drept. I-am spus ca este in siguranta. Dar nu…

- Simona Halep a pierdut in acest inceput de an primul loc mondial dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Daneza a ajuns lider mondial, dar se pare ca nu pentru mult timp. Wozniacki a facut o greseala care o poate readuce pe Simona pe primul loc WTA.Citește…

- Reforma in sistemul de salarizare a ministrului Muncii a adus numeroase critici din partea sindicatelor care au avertizat ca multi angajati vor pierde sume importante la salariu. Documentele publicate de...

- Neințelegerile din familie pot duce la adevarate drame, prin care, de obicei, trec femeile și copiii. Așa s-a intamplat și in cazul unui bucureștean care, dupa ce s-a desparțit de soție, a incercat, prin tot felul de metode de-a dreptul mafiote, sa-i reintre in grații. Amenințarile au continuat și dupa…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a facut iar o greseala de limba. I-a scapat un pleonasm. De aceasta data, senatorul, proaspat ales președinte al Comisiei de invațamant, si-a dat seama imediat.

- „Greșeala de protocol sau mesaj clar privind direcția Romaniei in UE? Guvernul Romaniei, investirea noului cabinet. Pentru prima data dupa mulți ani in care steagul Uniunii Europene a stat langa cel romanesc, așa cum se intampla in cazul cabinetului Cioloș sau chiar cel condus de Victor Ponta, acesta…

- Martina Navratilova, fost lider WTA si castigatoare a nu mai putin de 18 trofee de Mare Slem, a identificat marea greseala facuta de Simona Halep in finala de la Australian Open, pierduta cu 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata danezei Caroline Wozniacki. Citeste si: Kovesi, trasa la RASPUNDERE dupa excluderea…

- Martina Navratilova, fost lider WTA si castigatoare a nu mai putin de 18 trofee de Mare Slem, a identificat marea greseala facuta de Simona Halep in finala de la Australian Open, pierduta cu 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata danezei Caroline Wozniacki.

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- Cel mai bogat om de afaceri din Suedia, cu o avere estimata recent de presa suedeza la 65 de miliarde de euro, a murit. Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la varsta de 91 de ani, dupa o lupta scurta cu o boala grea. Anunțul a fost facut public de compania magnatului. Reprezentanții companiei…

- Este vedeta micului dejun, dar asta nu înseamna ca este si usor de facut… Ce trebuie sa fie o omleta delicata, cremoasa, cu o textura aerata, ajunge sa fie, de cele mai multe ori, o turta arsa si uscata.

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ”ministri” separatisti.

- Eleva de 17 ani Charlotte Guy din Wigan, Greater Manchester, s-a spanzurat dupa ce a trimis in mod accidental un mesaj crezand ca-l timite unei prietene. Dar, din nefericire, l-a trimis iubitului ei plecat sa studieze la universitate, noteaza Daily Mail.

- Primaria Ploiesti a intentionat, la sfarsitul anului trecut, sa organizeze in centrul municipiului un Targ de Craciun similar cu cel din capitalele europene. Pentru acest proiect, administratia locala a alocat un buget de 120.000 de lei pentru achizitionarea unor casute din lemn unde comerciantii sa-si…

- Superalimentele. Ce mananca nutritionistii la fiecare masa „Superaliment” este denumirea populara a acelor alimente care au beneficii suplimentare, pe langa simpla functie de nutritie. Ele au concentratii mari din substante active benefice pentru corpul uman. Daca gustul nu este atragator de la…

- Chiar in aceste momente , Klaus Iohannis a anuntat ca Viorica Dancila va fi noul premier al Romaniei. Presedintele a declarat ca a acceptat propunerea facuta din partea coalitiei de guvernare si a mai subliniat ca a decis sa mai acorde o sansa celor din PSD. Ultima actualizare: Miercuri,…

- Un studiu recent realizat de Kaspersky Lab arata obiceiurile riscante ale utilizatorilor online. Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie…

- Anul Nou pe stil vechi a fost sarbatorit și la Orhei. Potrivit organizatorilor, mii de oameni veniți din toate colțurile țarii la Targul de Craciun din Orhei s-au distrat și s-au veselit la concertul trupelor Alex Calancea Band and „Lupii" and „Rupt" și cuplul Costi Burlacu și Corina Țepeș.

- Kyle Baughman, un tanar de 21 de ani care spera sa fie antrenor personal, a murit din cauza gripei la Centrul Medical al Universitații din Pittsburgh, la doar cateva zile dupa Craciun, scrie...

- Inca o greșeala gramaticala facuta de Carmen Dan. Senatorul social-democrat, care este ministru de Interne, a facut o greșeala gramaticala in declarația de interese depusa in 2012 la Prefectura Teleorman, pe cand deținea funcția de subprefect. Carmen Dan a declarat ca ocupa funcția de „supprefect” in…

- Cererile in casatorie de la Tirgul de Craciun din capitala se țin lanț. Inca un tinar a decis sa iși surprinda iubita și i-a cerut mina in timpul unei plimbari prin cea mai colorata zona a orașului.

- Caz revoltator in Roman.O tanara, gravida in 21 de saptamani, a murit dupa ce a fost plimbata intre patru spitale. Greseala pare sa fi fost facuta chiar de medicii din prima unitate medicala, cea din Roman, care nu ar fi descoperit o infectie urinara care mai tarziu a dus la septicemie. Medicii…

- O echipa de la Griffith's Centre for Quantum Dynamics din Australia au demonstrat cum sa testeze comportamentul perechilor de fotoni chiar si in conditii din afara laboratorului, fiind un pas important spre aplicabilitatea efectului numit non-localizare...

- Femeia din localitatea Branisca a fost internata inainte de Craciun la oncologie. Atunci, a fost transportata la spital cu o ambulanta si a fost preluata din fata portii. La externare, insa, ambulanta nu a mai dus-o pana acasa, ci a lasat-o in fata unui bar dintr-o localitate vecina. Mai erau…

- Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preotii spun ca este pacat sa spalam pana duminica. Perioada de dupa sarbatoare are rolul de a pastra interesul pentru cele ce au fost praznuite și de a ne ajuta sa vedem insemnatatea sarbatorii dainuind in viața noastra.…

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a mai venit cu o premiera. Eva Longoria a aparut pentru prima data la un eveniment de covorul roșu de cand a anunțat ca este insarcinata. Actrița a dat anunțul la sfarșitul lunii decembrie, chiar inainte cu cateva zile de Craciun ca este insarcinata cu primul…

- Obiceiurile de Craciun sunt inca pastrate in satele Moldovei. Cetele de colindatori au umblat din casa in casa, pentru a vesti Nasterea Domnului. Gospodinele au pregatit daruri și au avut grija ca mesele sa fie doldora de bucate.

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, la inițiativa premierului Pavel Filip, au fost oferite peste 2.000 de pungi cu daruri și dulciuri, care au ajuns în familii mai triste și neajutorate, dar și la persoane în etate. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul și implicarea…

- BOBOTEAZA 2018. Traditii si obiceiuri de Botezul Domnului, 6 ianuarie. Boboteaza sau Botezul Domnului este una dintre cele mai importante sarbatori, atat pentru crestinii ortodocsi, cat si pentru cei catolici. La romani, ziua de Boboteaza cuprinde motive specifice sarbatorilor de Craciun. Astfel, in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiați la DNA Ploiești in dosarul de corupție in care Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, potrivit ziarulincomod.ro.In aceeași cauza au fost audiați…

- Pe un site de socializare a fost facuta publica prima fotografie care i s-a facut vreodata Principesei Margareta, fiica cea mare a Regelui Mihai. Regele Mihai, care a incetat din viața in ziua de 5 decembrie 2017 , are cinci fiice. cea mai mare dintre aceasta este Principesa Margareta, care este casatorita…

- Seful liberalilor municipali, deputatul Marius Bodea, pare sa-si fi luat consilieri de imagine de la o firma de ciocli. Asta ar putea fi explicatia pentru aparitia sefului liberal in negru total, inclusiv camesa, taman in clipul de sarbatori difuzat pe canalele TV la care dl deputat a platit taxa de…