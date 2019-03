Cum să plăteşti mai puţini bani la factura de curent. Ce ai de făcut Spala cu masina plina Nu ai suficiente rufe albe pentru a umple o masina? Mai bine mai asteapta o zi, decat sa pornesti masina cand e goala doar pe jumatate si sa faci in felul acesta risipa si de apa si de curent. Potrivit calculelor efectuate de specialisti, in acest fel eviti 6-7 cicluri de spalari lunare, ceea ce inseamna, in medie, aproximativ 10 kw economisiti. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

