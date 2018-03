Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, Campania 2018, care intentioneaza sa acceseze credite. &Ici...

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Vaslui se afla printre primele instituții din țara in ceea ce privește plata subvențiilor agricole aferente anului trecut, procentul de autorizare a sumelor cuvenite fermierilor vasluieni fiind de 96,46%. “Au fost depuse 21.861 de cereri unice,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la acest moment au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 79.393 cereri, pentru o suprafata de 221.301 hectare. Reamintim ca in conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura -Centrul Judetean BUZAU, tine la aceasta ora o conferinta d e rpesa pe tema: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA”. Potrivit directorului APIA Buzau – Claudia Stelea, in cadrul evenimentului de astazi se vor aborda subiecte precum:

- O femeie din Arad a fost trimisa in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara, fiind acuzata de folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01 martie – 31 august rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea vizei aferente anului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza rentierii agricoli ca se pot prezenta la centrele județene ale APIA, personal ori prin mandatar/curator/tutore, pentru obținerea (aplicarea) pe carnetele de rentier agricol a vizei aferente anului 2017. Activitatea de vizare a carnetelor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti.

- Agricultorii care utilizeaza aplicatia IPA Online, pusa la dispozitie de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)... The post Calea cea mai scurta catre subventii appeared first on Renasterea banateana .

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in perioada 01 martie 31 august in zilele lucratoare rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar curator tutore, la oricare Centru judetean al APIA pentru obtinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. „Daca de la 1 mart...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, joi, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2018 sub sloganul 'Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA.

- Agricultorii trebuie sa depuna la APIA cererile de subventii Fermierii pot depune de joi, 1 martie, la Agentia de Plati si Interventie în Agricultura cererile pentru acordarea subventiilor din acest an. Ultima zi este 15 mai. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca efortul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita.

- Depunerea cererilor de plata pentru fermieri incepe la 1 martie 2018, iar pe 15 mai, la ultima secunda, se inchid obloanele la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca perioada de depunere a cererilor nu se prelungeste…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ndash; Centrul Judetean Constanta informeaza in mod oficial ca la data de 1 Martie 2018 se va da startul Campaniei de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2018 conform OUG nr. 3 2015 si OMADR nr. 619 2015.Fermierii interesati vor putea depune…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca deruleaza, in aceasta perioada, Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018, sub sloganul: “Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata si…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Teleorman, sub semnatura directorului executiv, Eugen Mihai Coman, aduce la cunoștința faptul ca a demarat Campania de informarea fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018. Acțiunea se deruleaza sub sloganul: “Drumul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018, sub sloganul “Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata și in 2018!”. In conformitate…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357, pana la data de 15 februarie 2018, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. „Incepand cu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata, aferenta anului 2018, sub sloganul: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata și in 2018!”. In conformitate…

- Abaterile consemnate in controalele efectuate la administratia centrala a APIA au identificat reflectarea eronata in evidenta contabila a sumelor acordate fermierilor ca ajutoare nationale tranzitorii, precum si a sumelor incasate de la acestia cu titlu de debite provenite din sumele solicitate si…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca miercuri, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 “Plați privind Bunastarea animalelor”, Pachet A – Porcine și Pachet B – Pasari, Campania 2017. Astfel, in perioada 06 – 14.02.2018, s-au…

- Statul incearca sa-i ajute pe afaceriștii incepatori, care vor sa faca investiții in agricultura. Incepand din acest an, Agenția de Intervenție și Plați in Agricultura (AIPA) vrea sa-i subvenționeze in avans. Despre asta a anunțat directorul instituției, Nicolae Ciubuc, in cadrul unui interviu oferit…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 31 ianuarie 2018, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat…

- La nivelul anului trecut, au fost sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. De asemenea, o companie (AEM SA) a aplicat la programul de clementa, aducand dovezi ce au condus la solutionarea cazului, si a beneficiat…

- Producatorii agricoli de la Botosani care au avut verificari vizand parcelele declarate primesc vesti imbucuratoare de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani.

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a emis Ordinul nr.15/17 ianuarie 2018 privind stabilirea modalitații de implementare a schemelor de plați directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii, care se aplica in agricultura. Iata care sunt termenele stabilite, atat pentru depunerea cererilor cat și pentru…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data actuala, reprezentand avans si plata regulara aferenta campaniei 2017, este de 1,529 miliarde euro. In Dambovita au fost primite 24081 cereri eligibile, din care 20368 au fost autorizate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, marti, ca subventia acordata fermierilor din bugetul national pentru culturile amplasate pe teren arabil in anul de cerere 2017 a fost stabilita la 16,0078 de euro/hectar, plafonul total alocat acestui sprijin – Ajutorul National Tranzitoriu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 s-au stabilit ...

- Recalculare la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA. Daca initial s-a anuntat ca valoarea Ajutorului National Tranzitoriu pentru ovine si caprine – ANT 9 a fost stabilita la 5,7568 euro/cap de animal, acum functionarii APIA au revenit cu un nou cuantum, anuntat printr-un comunicat…

- Ministrul Petre Daea a anunțat la o emisiune de profil la TVR ca plata la timp a tuturor subvențiilor pentru fermieri ramane prioritatea ministerului Agriculturii. El a subliniat ca termenul limita pana la care fermierii vor putea sa solicite subventiile la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Pana la sfarsitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Timis primeste solicitari pentru subventia motorinei achizitionate si utilizate in ferme si in amenajarile de imbunatatiri funciare in cursul ultimului trimestru al anului trecut. Cererile se depun la centrele…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Salaj anunta ca, pana in 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim. IV al anului 2017).…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le atrage atenția fermierilor ca pana pe 31 ianuarie inclusiv, trebuie sa depuna cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- APIA anunța ca in prima luna a anului 2018 se pot depune cereri pentru Masura 14T (Plați privind bunastarea animalelor, porcine și pasari)! Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata și deconturile justificative…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) preia de la fermieri cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul masurii privitoare la plațile privind bunastarea animalelor. Sunt așteptați la agenție atat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, joi, termenul pana la care fermirii vor mai putea sa depuna cererile pentru ajutorul de motorina aferen ultimelor 23 luni din anul trecut.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata si deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine si pachet…

- Toader Vasilu a fost de acord sa primeasca o pedeapsa de un an si 4 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, acordul sau de recunoastere urmand a fi analizat de judecatorii Tribunalului Iasi. „In perioada 2010-2014, inculpatul Vasiliu Toader a depus cu rea-credinta, la Agentia de Plati si…

- COMUNICAT DE PRESA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, in luna ianuarie 2018, cererile pentru ajutorul de Post-ul DAMBOVIȚA: APIA primește cereri pentru rambursarea diferenței de acciza la motorina folosita in agricultura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 830.000 de fermieri persoane fizice și juridice au beneficiat de subvenții agricole in anul 2016, potrivit datelor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), citate de portalul euractiv.ro.