Cum sa obtii finantare digitala pentru achizitia de vacante in rate TBI Bank lanseaza in parteneriat cu TUI TravelCenter un produs online pentru finantarea pachetelor de vacanta, prin intermediul solutiilor de plata integrate in platforma eCommerce a TBI Credit, parte a TBI Bank.



Noul produs de finantare 100% digital este parte a strategiei TBI de dezvoltare a serviciilor oferite pe segmentul de finantare turistica, dupa lansarea de anul trecut a primului produs din portofoliul bancii pe aceasta zona.



Aceasta metoda de plata are la baza un flux de finantare online care permite identificarea clientilor printr-un scurt apel video si semnarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

