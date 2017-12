Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii a facut o vizita de lucru la soldații romani aflați la baza militara din Kandahar. Mihai Fifor le-a vorbit soldaților despre planurile MApN pentru anul urmator. Intr-o postare pe pagina sa personala de socializare, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a postat fotografii de la baza militara…

- In perioada 25 26 decembrie 2017, respectiv 01 02 ianuarie 2018, birourile din cadrul Serviciului Stare Civila nu vor desfasura activitati cu publicul. Exceptie va face biroul decese, care va functiona in zilele de 25.12.2017 si 01.01.2018 in intervalul orar 09.00 13.00. ...

- Pentru a preveni ingreunarea circulației la frontiera și a evita formarea ambuteiajelor in perioada sarbatorilor de ainr, Poliția de Frontiera a dispus o serie de acțiuni suplimentare de lucru și reamintește din recomandarile menite sa susțina participanții la traficul

- Dupa anunțarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contribuțiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunța decizia de a crește și venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat…

- Nu toate atacurile de cord se manifesta prin dureri in capul pieptului si transpiratii abundente, unele “lovesc in tacere si pe neasteptate” in lipsa oricarui simptom, sugereaza un nou studiu efectuat de National Institutes of Health (NIH). Jumatate dintre atacurile de cord pot fi ”silentiose”, insa…

- Oamenii se impart in doua categorii: cei care se pot trezi cu ușurința dimineața și cei care nu funcționeaza normal in prima parte a zilei. Daca faci parte din a doua categorie cel mai probabil nu ești o persoana matinala și datorita moștenirii genetice.

- "Senatorul McCain este nerabdator sa se intoarca la lucru cat mai repede posibil", potrivit unui comunicat oficial dat publicitații de biroul sau.In varsta de 81 de ani, fostul prizonier de razboi din Vietnam și fost candidat republican la prezidențiale, "primește in prezent un tratament…

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat în spital miercuri, în apropiere de Washington, pentru îngrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, scrie AFP. "Senatorul…

- "Senatorul McCain este nerabdator sa se intoarca la lucru cat mai repede posibil", potrivit unui comunicat oficial dat publicitații de biroul sau. In varsta de 81 de ani, fostul prizonier de razboi din Vietnam și fost candidat republican la prezidențiale, "primește in prezent un tratament…

- Managerul Institutului “Matei Bals“, Adrian Streinu-Cercel, a explicat intr-o conferinta de specialitate organizata de Fundatia "Prof. Dr. Matei Bals" si Academia Romana ca sunt judete in care nu exista nici macar un epidemiolog si ca din cei care se stiu infectati doar 3-5% au acces la terapii.

- Romania a obtinut in acest an o productie de aproape 27 milioane de tone de cereale, circa 1,4 tone pe cap de locuitor, in conditiile in care 9 culturi au inregistrat recorduri istorice, a afirmat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la prezentarea bilantului anual, care a subliniat ca a avut…

- Deocamdata, singura planeta despre care stim exact ca gazduieste forme de viata este a noastra, Terra. Acest lucru s-ar putea schimba, dar vor mai trece mii de ani. Claudius Gros, un fizician de la Universitatea Goethe din Frankfurt, crede ca oamenii trebuie sa inceapa sa raspandeasca viata in galaxie…

- Mama unui baietel copilului a postat duminica pe Twitter scrisoarea care incepe cu "Draga Moșule", iar luni devenise deja unul dintre cele mai populare sau relevante subiecte. "Fac acest lucru pentru școala. Știu ca lista ta cu copii obraznici este goala. Știu ca lista ta cu copii cuminți…

- Incercarea de a face tot ce-ti sta in puteri pentru a impiedica gripa sa ajunga la tine este foarte importanta. Urasc raceala si gripa. Nasul meu seamana cu o conducta sparta din care curge apa tot timpul. Ochii mei seamana cu cei ai unei persoane care a plans toata viata. Si pieptul pare ca este […]

- Guvernul Rusiei planifica sa instituie o noua categorie de contribuabili – cetațenii straini de calificare inalta, carora le va fi mai lesne sa obțina permisele necesare pentru angajarea in campul muncii

- Amy Cuddy, psiholog si absolventa Harvard, a dezvaluit care este primul lucru pe care trebui sa-l faci dimineata pentru a te simti mai bine si pentru a avea mai mult succes. Cuddy sugereaza ca inainte de a ne da jos din pat ar trebui sa ne intindem corpul cat putem de mult. De ce am face asta? Teoria…

- Presedintele Klaus Iohannis spune, intrebat despre statul paralel, ca este o gluma destul de proasta si ca spera ca romanii sa inteleaga ca nu exista niciun stat paralel, insa exista „cateva persoane care vor sa acapareze toata puterea si care pentru a face asta se victimizeaza”.…

- "CNAIR SA informeaza clientii operatorilor de telefonie mobila ca, urmare a unor activitati de mentenanta/upgrade la sistemele informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in perioada 18 noiembrie, ora 14:00 - 19 noiembrie 2017, ora 22:00, exista posibilitatea…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, cu majoritate, sesizarea PNL privind Hotararea Parlamentului de modificare a Regulamentului Comisiei parlamentare de control al SRI care instituie obligatia prezentarii la audierea in Comisia SRI pentru fiecare cetatean, potrivit unor surse CCR, citate de…

- „Pornind de la premisa ca obligatia de transparenta este deosebit de importanta pentru mentinerea echilibrului in cadrul societatii si o comunicare eficienta la nivelul companiei se face in contextul unei relatii bazate pe respect, incredere si dialog, aducem la cunostinta faptul ca orice masuri sau…

- „Am observat, in ultimii 20 si ceva de ani, ca participarea politica a cetatenilor este din ce in ce mai scazuta. La fel si participarea lor la vot. Noi credem ca acest lucru ar veni dintr-o lipsa de reprezentare pe care cetatenii au resimtit-o la nivelul politicii. Si credem ca acest lucru se intampla…

- Proiectul noului Cod al Audiovizualului, dupa elaborare și prezentare de catre grupul de lucru, va fi supus dezbaterilor publice și va fi transmis pentru expertiza Comisiei de la Veneția. Despre aceasta s-a anunțat vineri, 10 noiembrie, în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru îmbunatațirea…

- Inaltpreasfintitul Mitropolit al Chișinaului și al intregii Moldove, Vladimir, nu este impotriva ideii ca in tara noastra sa fie construit un crematoriu, in conditiile in care in cimitire nu mai este suficient spatiu.

- Intalnirea de lucru este destinata membrilor Autoritatilor urbane, precum si persoanelor responsabile cu elaborarea fiselor dezvoltate din ideile de proiecte cuprinse in portofoliile documentelor strategice ale municipiilor resedinta de judet din Sud Muntenia. Reamintim ca la sfarsitul acestei luni…

- Hotararea de guvern il vizeaza pe fostul presedinte Traian Basescu. Acesta va primi un apartament in vederea organizarii cabinetului de lucru, potrivit proiectului de act normativ, care a fost publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG). In nota de fundamentare a proiectului…

- #OamenidinUBER: Robert, antrenorul de box Pasionat de mic de sportul cu manuși, Robert are 43 de ani, este antrenor de box și șofer partener UBER. Conduce cu UBER pentru a se relaxa dupa antrenamente și pentru ca ii place sa-și petreaca timpul liber la volanul mașinii personale. Condu și…

- Anul 2018 va fi anul marilor revelații pentru toata lumea. Totodata, va fi anul surprizelor placute pentru unele zodii pentru ca în calea lor vor ieși persoane care le va câștiga inima imediat. RAC: Anul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuți sub acest…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale cu cea mai murdara minte și care ascund secrete la care nu te-ai fi gandit niciodata, scrie estisuperba.ro. Aceste 3 zodii au secrete dintre cele mai rușinoase! Citeste si Oracolscop Astrocafe.ro 30 octombrie- 5 noiembrie. Etape noi pentru mai…

- In perioada 2 - 4 noiembrie 2017, domnul Jean-Claude Marin, procurorul general al Parchetului General al Curții de Casație a Franței, efectueaza o vizita de lucru in Romania, la invitatia domnului Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ),…

- Demarate in urma cu doi ani, acestea sunt realizate in proportie de 85%, potrivit declaratiilor facute de primarul Tiberiu Vincu: „Nu am avut nici o problema cu firmele care executa lucrarile. S-au miscat bine si rapid, iar daca nu se pune vremea rea, poate reusim sa facem receptia tot anul…

- „Daca maine sau astazi s-ar intampla acelasi lucru, promisiunile ar fi la fel de multe, iar victime vor fi altele, dar numarul nu ar fi mai mic. Unde suntem? Ce am invatat? (...) In jurul meu se afla sapte parinti ai unor ingeri care nu mai sunt. (...) Ma asteptam ca, la doi ani de zile, Romania…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a fost pezent duminica dupa amiaza la Naruja, unde a inaugurat un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Anghel Saligny al județului…

- Incurajata de cresterea economica sustinuta din zona euro, Banca Centrala Europeana si-a recalibrat colosalul program de achizitii de active, extinzandul in timp, dar imprimandu-i un ritm mai redus, in timp ce presedintele institutiei Mario Draghi a sugerat ca inca nu se intrevad la orizont…

- O serie de observatii formulate de grupul de lucru privind combaterea ambroziei in judetul Arad au fost luate in considerare in elaborarea Legii combaterii ambroziei. Grupul cuprinde medici, specialisti in ecologie, cadre universitare, reprezentanti ai ONG-urilor si ai administratiei judetene, și a…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a spus, marti, in judetul Hunedoara, ca in anul 2018 vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada. Ministrul Transporturilor a efectuat, marti, o vizita de lucru pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva. Felix Stroe a precizat ca va merge in…

- Atitudinea "oscilanta" a presedintelui Donald Trump "m-a ranit cel mai tare", a declarat Myeshia Johnson. "Daca sotul meu a mers acolo si a luptat pentru tara noastra, de ce nici macar nu isi aminteste numele lui!?", a adaugat vaduva militarului ucis in Niger. Presedintele SUA, Donald…

- 53 de agenti economici au oferit astazi 581 de locuri de munca tinerilor absolventi care s-au prezentat la Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud. Din pacate, doar un sfert dintre tineri au fost selectati in vederea…

- O delegatie de la Ministerul Mediului, condusa de viceprim-ministru, ministrul Mediului Gratiela Leocadia Gavrilescu, se va afla, vineri, in vizita de lucru in judetul Suceava, informeaza Prefectura Suceava, printr-un comunicat de presa.Conform comunicatului, ministrul Mediului va fi insotit de ...

- Fostul mare stelist llie Dumitrescu a vorbit inca o data despre situața lui Denis Alibec, exclus din lotul FCSB-ului dupa ultimele probleme discplinare avute. "Trebuie sa ințeleaga ca trebuie sa manifeste o educație profesionala: sa fie mai disciplinat, sa nu aiba kilograme in plus, sa faca 1500 de…

- Sondajul, realizat in cadrul campaniei nationale de siguranta si preventie rutiera „Fii treaz la volan!”, arata ca 32% din soferi vorbesc la telefon (in timpul mersului) rar, doar atunci cand apar urgente, 20% vorbesc la telefon fara handsfree din cand in cand, iar 8%, aproape la fiecare calatorie…

- ''Daca ii permitem Cataloniei sa se separe — și aceasta nu este treaba noastra—, atunci alții vor face același lucru. Nu doresc aceasta'', a declarat Juncker intr-un discurs rostit la Universitatea din Luxemburg. Juncker s-a declarat ''foarte ingrijorat'' in legatura cu tendințele separatiste…

- Consultantul politic Cozmin Gușa observa ca premierul Mihai Tudose face un joc pentru PSD și impotriva exceselor lui Liviu Dragnea, care a lansat un atac iresponsabil, intr-o perioada foarte precara pentru Romania.Consultantul politic Cozmin Gușa crede ca in meciul cu Liviu Dragnea, premierul…

- Condiment si remediu terapeutic in acelasi timp, usturoiul este apreciat si cultivat de mii de ani. Ca leac in raceli si gripe, strabunicii si bunicii nostri i-au gasit diverse forme de utilizare, una mai eficienta decat alta, de la crud ori fiert, la macerat si murat.

- Românca Simona Halep ocupa primul loc în clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Simona Halep, care a detronat-o pe Garbine Muguruza (Spania), este al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind totodata prima românca ce…

- In ziua de 5 octombrie 2017, in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia au fost luate urmatoarele hotarari: Canonizarea Mitropolitului Iosif Naniescu,…

- In ciuda faptului ca exista mai multe formate de carduri de memorie, cele SD si mai nou microSD sunt standardul in industria de tehnologie. Totul de la smartphone-uri, la tablete, computere portabile si chiar console de jocuri portabile folosesc micile carduri de memorie, care sunt din ce in ce mai…