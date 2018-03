Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, toti romanii vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, iar simplificarea si unificarea declaratiilor la persoane fizice se va extinde si la companii, promite Mirela Calugareanu, președintele ANAF.Citeste si: Seful CNAIR…

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Astfel, prin intermediul unui act normativ publicat azi in Monitor, Fiscul a aprobat metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate…

- Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si o colaboare intre institutii, a declarat marti Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Fiscului. „Agresivitatea…

- Documentul MCV din 2012 se afla din nou in atentia premierului Dancila, care a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care firmele vor trebui sa transmita Fiscului anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal. Reamintim ca din vara acestui an, operatorii economici vor trebui…

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- UPDATE: Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat pe Putin pentru victoria din alegeri Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, in urma carora…

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa.

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat doborarea unui avion de pasageri despre care se credea ca a fost deturnat de teroristi care voiau sa atace ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci din 2014, dar ordinul nu a fost pus in aplicare intrucat s-a dovedit a fi o alarma falsa.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, luni, noilor membri ai conducerii partidului sa evite situatiile generate de precedesorii lor care considerau ca pozitiile din PSD reprezinta ”niste oportunitati pentru proiecte personale de imagine in dauna partidului”.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat doborarea unui avion de pasageri despre care se credea ca a fost deturnat de teroristi care voiau sa atace ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci din 2015, dar ordinul nu a fost pus in aplicare intrucat s-a dovedit a fi o alarma falsa.

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- In conformitate cu H.C.L. nr.39/2018, Municipiul Sebeș scutește de la plata creanțelor fiscale accesorii (majorari/penalitați de intarziere) contribuabilii – persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: a) achita/au achitat integral, pana la data de 31.05.2018, toate obligațiile…

- Madonna nu inceteza sa-si surprinda fanii virtuali. Recent, cantareata de peste Ocean a postat pe twitter o fotografie cu fiul ei, David Banda, pe care l-a numit viitorul presedinte al statului Malawi.

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu și-a dat demisia. Cererea va intra in vigoare de la intai martie curent. Informația a fost confirmata de secretarul Consiliului raional, Nicolae Mereacre.

- Sunt zece posturi de secretar de stat vacante, pentru care organizatiile PSD trebuie sa propuna oameni pana luni. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca organizatia judeteana va merge cu doua sau trei propuneri. Acesta sustin...

- Ludovic Orban caracterizeaza transferul cotribuțiilor drept un „hocus-pocus", o pacaleala. „Asta a fost un `hocus-pocus`, cu transferul contribuțiilor. A fost o șmecherie prin care PSD-ul a vrut sa-i pacaleasca pe oameni ca le maresc salariile, dar de fapt, prin transferul contribuțiilor,…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala initiata la inceputul acestui an a provocat pierderi de 12 milioane de euro orasului pe care il conduce.„Recent am avut o discutie cu angajatii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi, care…

- Analistii casei de brokeraj Tradeville estimeaza ca profitul producatorului de vinuri Purcari va ajunge la 68,1 mil. lei in 2021, reprezentand aproape o triplare fata de nivelul de 23,1 mil. lei raportat de companie in 2016. Purcari desfasoara o oferta publica initiala de actiuni (IPO) pe Bursa de…

- Situația econonica mai buna a insemnat: reușita de a achita cheltuielile fara povara datoriilor, a merge intr-o vacanța sau a gasi un loc de munca cu perspectiva și climat organizațional...

- Finanțiștii vranceni au colectat peste 93,6 milioane lei in urma inspecțiilor fiscale derulate in cursul anului trecut. Cele mai mari sume atrase suplimentar de la agenții economici verificați au provenit din diferențele constatate la calcularea taxei pe valoarea adaugata (55,7 milioane…

- Laurentiu-Teodor Mihai incheie azi mandatul de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), care a durat mai puțin de doua luni și jumatate, dupa ce a solicitat eliberarea din funcție din motive personale. ”Am solicitat eliberarea din funcție. Adica, mi-am dat demisia din motive personale”,…

- Pana cand se va gasi o solutie finala in cazul controversatului Formular 600 (Declaratia 600), noul ministru al Finantelor ii sfatuieste pe romani sa nu mai bata drumul pana la ghiseele Fiscului, pentru a-l depune. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici a venit cu noi…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- Ludovic Orban: Ministrul Finantelor cere anularea Declaratiei 600 sau demiterea șefului ANAF Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL…

- Deputat PNL Bogdan Hutuca i-a cerut, joi, presedintelui ANAF, Gelu Diaconu sa nu transforme razboiul pe care il are cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o ”suita de acuzatii calomnioase”, afirmand ca Legea 29/2018 degreveaza foarte multi romani de impunerile fiscale ”nedrepte” ale ANAF.

- Finanțiștii vranceni le recomanda autoritaților locale sa utilizeze sistemul informatic PatrimVen astfel incat cetațenii sa poata obține de la Primarie adeverințe de venit și alte documente fiscale. Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arata ca sistemul…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american Donald Trump, printr-un apel telefonic, marti, ca detensionarea situatiei din Peninsula Coreea, obtinuta cu greu, trebuie pastrata, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Polițistul-pedofil Eugen Stan a fost decorat in anul 2012 cu ordinul ”Barbatie si Credinta” chiar de președintele Romaniei! Va reamintim ca anchetatorii au descoperit detalii surprinzatoare despre agentul de poliție!

- Contribuabilii brașoveni pot depune la ANAF, pana la 31 ianuarie 2018, declarațiile 010, 070, 220 si 600, informeaza Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov. Recent, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Brașov a publicat Calendarul obligațiilor fiscale…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost distinsa, astazi, cu Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni. Din partea universitații a fost prezenta la eveniment o delegație…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- Primul om in stat a semnat, in aceasta a treia zi a saptamanii, decretele de promulgare a Legii bugetului de stat si, respectiv, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Un anunt in acest sens a fost facut, dinspre Cotroceni, in prima parte a zilei, prin intermediul unui scurt comunicat,…

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va putea reține, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obținute in urma controalelor, bani care vor fi utilizați pentru acordarea de premii personalului Fiscului, stabilește ordonanța de urgența aprobata de Guvern in ultima ședința din acest an. "Incepand…

- "In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat vreodata. Poate ca ne-ar fi de folos putin din acea Incalzire Climatica pentru care Tara noastra, dar nu alte tari, se pregatea sa plateasca TRILIOANE DE DOLARI pentru a se proteja de ea. Infofoliti-va!", a scris Donald Trump, pe…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea reține, din 2018, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, o cota de 15 la suta din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, așa cum se arata in proiectul unui act normativ al Ministerului Finantelor. …