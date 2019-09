Cum să nu înnebuneşti în trafic - modelul Madrid GALERIE FOTO TREI PAȘI SIMPLI Rețeta spaniola e simpla: masterplan pe transporturi, fonduri europene și voința politica, indiferent de culoarea guvernelor. Gandita in termeni de dezvoltare economica, rețeaua de transporturi a Madridului se bazeaza pe interconectivitatea mijloacelor de transport in comun. Astfel, traficul devine mai fluid iar timpul petrecut pe drum spre serviciu sau casa se reduce considerabil.



Nodurile intermodale sunt baza sistemului de transport din capitala politica și economica a Spaniei. Guvernul regional și cel central au accesat, doar in ultimul exercițiu bugetar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

