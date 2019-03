Cum sa negociezi pentru a cumpara o masina second-hand la un pret bun

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 28 de autobuze hibrid diesel-electric ar urma sa fie livrate in Municipiul Targoviște in termen de 12 luni. De asemenea, acestea vor avea o garantie de 60 de luni sau 500.000 km. Companiile interesate sa participe la licitatie trebuie sa aiba cifra de afaceri anuala in 2017, 2016, 2015 mai mare…

- Protestatarii au atacat din nou sediul Ministerului Justiției. Dupa atacul cu sos de roșii, protestatarii au manjit mașina ministrului Tudorel Toader, care era parcata in fața instituției, cu muștar. Și au anunțat, printr-un mesaj pus chiar pe mașina: "Noua ne-a sarit muștarul! Voi mai rezistați?".…

- Laura Codruța Kovesi a plecat in urma cu puțin timp de la domiciliul ei catre Parchetul General. Romania TV a surprins imaginile cu fosta șefa a DNA. Potrivit sursei citate in toata dimineața mai multe persoane imbracate elegant au supravegheat zona. In jurul orei 12 Laura Codruța…

- Majoritatea romanilor aleg Germania atunci cand vor sa cumpere o mașina second-hand, dar parcurile auto de aici nu sunt sigure. Clienții pot lua oricand plasa, deoarece nu exista o regula in ceea ce privește kilometri dați inapoi.

- Vești proaste pentru posesorii de mașini second hand din Romania. Un studiu efectuat in 2018 a concluzionat ca 66% dintre aceste autovehicule au suferit cel puțin o dauna serioasa. Daca ai cumparat o mașina la mana a doua in ultimul an, atunci sunt șanse mari ca aceasta sa fi fost implicata intr-un…

- Multe dintre mașinile second-hand scoase la vanzare in Romania, dupa ce sunt aduse din țari precum Germania, Olanda, Austria, Belgia și Spania, arata foarte bine, deși au 10-15 ani vechime, dar sub tabla lustruita se ascund, de multe ori, defecte tehnice costisitoare. Peste 12% dintre mașinile verificate…

- Deși era intr-o stare avansata de ebrietate, un șofer de autobuz din Braila s-a urcat la volan, fara sa se gandeasca la faptul ca ii pune in pericol atat pe oamenii pe care-i transporta, cat și pe cei aflați in trafic. Un calator a filmat scena și a sunat la 112, dupa ce șoferul a fost la un pas de…

- Piata de masini la mana a doua din Romania este tot mai vizitata de romanii dornici de a gasi un autoturism de vis, dar la preturile pe care si le pot permite in functie de buget. Salariile nu foarte mari determina pe majoritatea sa nu poata sa achizitioneze masini noi, asa ca se orienteaza catre aceasta…