Cum sa mananci sanatos cu buget redus. Sfaturi utile de la antrenorul Bodyshape! Cum sa mananci sanatos cu buget redus. Sfaturi utile de la antrenorul Bodyshape! Unul din antrenorii de la Bodyshape Transformation Center, centrul de transformare corporala din Bucuresti, unde au slabit, prin sport si nutritie, mii de persoane, iti spune ce alimente sanatoase sa incluzi in meniul zilnic la buget redus si iti da cateva sfaturi utile despre cum sa iti programezi mesele pentru a sta departe de tentatii si cheltuieli suplimentare. „Alege alimentele in functie de nutrienti Primul pas este selectia alimentelor cu valoare nutritiva. Odata ce le cunosti, fa o lista de cumparaturi din… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

