Cum sa iti tii datele "sanatoase": Salveaza-ti pozele, fa update-uri, fii in siguranta

- Organizația Euro NCAP a publicat in aceasta saptamana o serie de statistici inedite cu privire la site-ul oficial, iar cea mai interesanta statistica se refera la topul celor mai cautate modele in baza de date a organizației pe parcursul anului trecut. Astfel, Dacia Duster a fost cel mai cautat model…

- Cu 48 de decese produse de la inceputul sezonului gripal, Ministerul Sanatatii asteapta datele de la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) pentru a vedea daca ne aflam in a treia saptamana endemica si epidemia de gripa poate fi declarata.

- "Pentru moment, serviciul ING Home'Bank si platile cu cardul sunt indisponibile pentru o parte dintre utilizatori. Lucram la remedierea acestei situatii si vom reveni cu vesti imediat ce acestea devin functionale", potrivit informarii ING Bank. Datele ING arata ca banca are 1,3 milioane de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta despre recursul compensatoriu. In cadrul unei conferinte de presa, acesta a precizat ca datele statistice arata o scadere a fenomenului recidivei in randul infractorilor liberati si ca va analiza efectele legii si…

- O fetita de nationalitate romana, in varsta de doi ani, a fost rapita duminica la Londra, dupa ce matina in care se afla a fost furata de un potential cumparator cu care se intalnise tatal copilului in vederea vinderii masinii.

- Presedintele rus Vladimir Putin are joi intalnirea anuala cu presa, un eveniment foarte asteptat in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul referitor la intentiile americanilor de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic si o confruntare maritima intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.

- In raionul Cimișlia, in apropiere de satul Iurevca, un șofer in varsta de 31 de ani, conducand un automobil de model Fiat Fiorino, din cauza condițiilor meteo a pierdut controlul mașinii și a derapat de pe carosabil.

- Peste 40.000 de incendii la locuinte, soldate cu circa 3.400 de persoane decedate sau ranite, au avut loc in perioada ianuarie 2012 – octombrie 2018, arata datele prezentate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Majoritatea evenimentelor se petrec in sezonul rece si au…