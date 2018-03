Cum să îţi recucereşti fostul iubit, în funcţie de zodia ta BERBEC L-a atras la tine competivitatea de care dai dovada si succesul de care te bucuri. Intotdeauna te-a apreciat pentru asta si a s-a mandrit cu tine in fata prietenilor lui. Poate ca despartirea voastra s-a produs intr-un moment in care ai trecut printr-un soc. El nu a realizat ca a fost un obstacol pentru tine si ca tu aveai nevoie sa te intorci la ale tale. In schimb, atunci cand te-a parasit, te-a trimis intr-o criza si mai profunda. Trebuie sa te intorci in joc si sa faci acele lucruri care il dadeau gata. de fapt, tu oricum le faci, acum trebuie doar sa te asiguri ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

