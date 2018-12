Cum să îţi protejezi bradul de Crăciun de pisici şi câini? 30 de idei geniale Ce-ar fi Craciunul fara celebrul brad ornat frumos? Fara el, unde ar lasa Mosul cadourile? Cu toate acestea, atunci cand ai animale de companie, pastrarea lui in stare intacta e o provocare, daca nu chiar o misiune imposibila. 30 de idei geniale 1 of 30 Din punctul nostru de vedere, bradul de Craciun este aproape sacru: ne-am petrecut atatea ore in cautarea ornamentelor perfecte, apoi decorarea lui si, in sfarsit, admirarea rezultatului. Din punct de vedere al animalelor de companie, acesta este doar o jucarie fantastica si o zona de excelenta de distractie. Din fericire, unii stapani de animale… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul ne bate la ușa și elementul central, cel mai frumos si privit și admirat de toata lumea, este bradul... legendar. Este ușor sa il alegem, insa partea dificila, dar in același timp și cea mai frumoasa, este atunci cand il impodobim, purtand gand bun și... simțindu-ne uniți ca o familie. Read…

- Atmosfera care ne inconjoara si sentimentele pe care le simtim in apropierea sarbatorilor de iarna reusesc sa ne apropie de bucuria de care eram cuprinsi in anii copilariei, atunci cand il asteptam cu entuziasm pe Mosul. Pe langa faptul ca este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul…

- Grija fata de cainele sau pisica ta va fi o constanta in viata voastra de familie pentru ca implica o multime de responsabilitati de fiecare zi. Din fericire, bucuriile pe care aceste animalute ti le ofera sunt nenumarate, asa ca uiti rapid neplacerile. Animalele de casa trebuie ingrijite corespunzator,…

- Serialul Las Fierbinți cere bani de la stat ca sa-ți ofere un nou sezon la anul. Pro Tv a depus deja cererea de finanțare, alaturi de alte case de producție. Sunt sigur ca iți place serialul Las Fierbinți, dar, la fel ca oricare altul, necesita sume imense de bani pentru a te amuza pe tine in fiecare…

- Mihaela Buzarnescu nu incheie doar anul in care a reusit sa ajunga intre primele 30 de jucatoare ale lumii, ci si anul in care a dat cea mai mare lovitura financiara a carierei. 2018 a fost un an perfect pentru Mihaela din punct de vedere financiar, conform datelor oficiale furnizate de WTA. Sportiva…

- Fostul presedinte Traian Basescu si seful PSD Liviu Dragnea s-au prezentat sambata la urne pentru a vota la referendumul pentru „familia traditionala”. Cei doi au mers la aceeasi sectie, cea la de Liceul Jean Monnet din Capitala, unde a votat la primele ore si premierul Viorica Dancila. Basescu a ajuns…

- Una dintre cele mai mari patru companii de audit din lume, prezenta si in Romania, Deloitte Audit, a solicitat incetarea amiabila a contractului de audit incheiat cu operatorul de transport si de sistem din Romania, Transelectrica SA. Solicitarea Deloitte are in vedere data de 30 octombrie…