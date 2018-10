Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 8 anișori, din Țagu, a suferit arsuri la maini, dupa ce canapeaua din locuința a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost lichidat rapid. Cauza izbucnirii acestuia a fost o dulie defecta. Un incendiu a izbucnit intr-o locuința din satul Țagu, dupa ce a avut loc un scurt-circuit la o…

- „Sambata, Comitetul Executiv al PSD m-a desemnat sa preiau coordonarea comunicarii online a partidului. Este o sarcina care ma onoreaza, chiar daca sunt constient ca are un grad ridicat de dificultate. Dar am convingerea ca daca vom fi mult mai prezenti in spatiul virtual si daca vom face cunoscute…

- Pe plan profesional situația se schimba rapid, cine are oportunitatea de a deveni șef trebuie sa se miște rapid - sunt bani frumoși la mijloc. E posibil sa apara unele conflicte cu colegii de serviciu, rabdarea și toleranța sunt esențiale. Horoscop 28 august BerbecBerbecii sunt plini…

- 60 de caini de rasa Pug s-au intrecut la Berlin pentru titlul de cel mai rapid patruped. Emma, o catelusa de patru ani si jumatate, a fost cea care a ajuns prima la linia de finis. De fapt, patrupedul obtine a treia victorie consecutiva.

- Tanarul inotator Clark Kent Apuada, deja poreclit „Superman”, a terminat cursa de 100 de metri fluture din cadrul Far West International Championship intr-un minut, noua secunde și 38 de sutimi, cu o secunda mai devreme decat o facea Michael Phelps in 1995.

- Ilie Dobre iese la pensie, dupa 34 de ani de cariera, la finalul lunii septembrie. Celebrul comentator radio a anunțat chiar in timpul meciului de fotbal FCSB-Dinamo (Liga 1), de duminica, 29 iulie, scor 3-3, ca se retrage și ca este ultimul derby comentat pentru Radio Romania Actualitați. „Da, a fost…

- Un deținut de la Penitenciarul nr.9-Pruncul, care executa pedeapsa la sectorul de tip deschis, a evadat in seara zilei de ieri, 25 iulie, de la locul de munca. Deținutul de 24 ani a fost condamnat la 2 ani și 8 luni inchisoare pentru comiterea unei infracțiuni ușoare.

- Cu doar cațiva ani in urma eram superiori Dunarii Calarași. Noi luptam in playoff-ul Ligii a II-a cu Rapid sau Iași, in vreme ce ei doar visau la eșalonul secund. Acum lucrurile s-au schimbat radical. Autoritațile calarașene au investit serios in fotbal, dupa ce o facusera anterior și in handbal. Dunarea…