Cum sa iti faci viata mai frumoasa? 5 lucruri simple care te vor face fericit Fericirea! Daca s-ar putea cumpara de la magazinul din colt, cu siguranta ar fi mereu coada. Iar daca s-ar da pe datorie, ne-am imbulzi si mai multi! Cu toate acestea, fericirea, de cele mai multe ori, nu costa nimic. Este o stare, creata de un moment, o clipa, o intalnire sau o privire. Uneori, de o schimbare. Iar cel care aduce intotdeauna fericirea, un fel de mesager, ca un porumbel alb, este zambetul. Iata cateva lucruri simple, care iti vor aduce zabetul pe buze si care vor fi ca un preludiu al fericirii. De fapt, lucrurile mici care aduc bucurii. Iata prin ce metode iti poti face viata mai… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

