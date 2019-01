Cum sa iti construiesti un magazin online, de la A la Z (Partea I)

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, Black Friday s-a transformat dintr-un concept de “lichidare de stoc" intr-un fenomen global. In zilele noastre, Black Friday reprezinta un eveniment de mare amploare, pe care cei mai multi cumparatori il asteapta cu aceeasi nerabdare ca pe marile sarbatori de peste an, explica Vlad Diaconu,…

- Daca iti doresti sa ai un magazin online, sa incepi o astfel de afacere nu este greu. Am putea spune ca este chiar usor, daca te informezi bine in legatura cu asta si stii exact ce pasi ai de urmat. Partea grea este sa gasesti clienti pentru a-ti vinde produsele, pe care iti doresti sa le comercializezi.

- Banci și Asigurari Steven van Groningen, Raiffeisen: 2018 a fost un an foarte bun pentru noi. Cresterea profitului a venit foarte mult din zona corporate Tweet Print Mail Autor: Anelis Baciu astazi, 18:20 4 „Vedem ca firmele folosesc mai mult finantarea bancara. Si reluarea trendului de…

- Companii Adrian Lacatus preia functia de Commercial Senior Director pentru Balcanii de Est la PepsiCo, in locul lui Nikos Tzinieris, care devine Vicepresident Sales in Rusia Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 14:58 4 PepsiCo, unul dintre cei mai mari…

- Retail&Agrobusiness Producatorul si retailerul de incaltaminte Musette se asociaza cu designerul roman Venera Arapu pentru un nou brand de moda Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Rosca astazi, 00:05 5 Noul brand se va numi Mews si va activa pe segmentele de haine si…

- Multe magazine online din Romania spera sa reuseasca sa ajunga pe pietele din afara tarii si vor sa faca investitii in tehnologie, arata un studiul Tendințe in eCommerce pentru 2019, al 2Checkout.

- O clienta a unui magazin de bricolaj din Bucuresti acuza paznicul ca a bruscat-o si a acuzat-o ca ar fi vrut sa plece cu produse fara sa achite pretul, desi, sustine femeia, ar fi platit online si doar ridica coletul de la magazin.

- Vlad Diaconu a activat in ultimii zece ani in proiecte majore precum Miniprix, FashionDays.ro , Elefant.ro , iStyle.ro sau BestValue. Recent, el a pornit un nou proiect de consultanta, theStartups.eu . Ce isi propune acesta, prin ce incearca sa...