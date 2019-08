Cum să îţi alegi geanta potrivită In general, atunci cand iti cumperi o geanta, cauti sa fie frumoasa, dar si practica. De multe ori, important este si pretul acesteia, care variaza in functie de brand, materialul din care este facuta sau dimensiuni. Exista insa cateva reguli de care poti tine cont de acum incolo, in momentul in care faci o noua achizitie. Prima impresie conteaza Designul ar trebui sa te preocupe cel mai tare, atunci cand iti achizitionezi o geanta noua. Trebuie in primul rand sa iti placa, sa fie dragoste la prima vedere. Culoarea va fi cea care o scoate in evidenta si nu este ceva gresit sa ai in garderoba… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, cazul de fata nu ar trebui sa fie vazut ca un compromis, ci o alegere care sa ofere exact beneficiile de care ai nevoie, atat din punct de vedere functional, cat si estetic. Tocmai de aceea, in randurile de mai jos vei descoperi cateva detalii care sa-ti fie de ajutor atunci cand vrei…

- Sa zicem ca te afli intr-un concurs televizat și ți se ofera posibilitatea alegerii dintre trei uși. In spatele unei uși se afla un automobil; in spatele celorlalte doua usi se afla capre. Desigur, iti doresti sa castigi masina. Alegi o ușa, sa zicem usa nr. 1. Gazda concursului, care știe ce se afla…

- Ți-ai dori sa arați tot timpul bine, dar nu mereu ai ragazul sau starea necesare ca sa iți alegi cele mai bune haine din șifonier atunci cand pleci in oraș. Uneori ești pe graba sau pur și simplu crezi ca orice i-ai face ținutei tale aparent banale, ea nu va ieși cu nimic in evidența. Daca te incadrezi…

- Pentru a trimite colete, milioane de clienti apeleaza la serviciile de transport, mai exact la furnizorii de servicii logistice globale. Coletele sunt transportate in diverse tari, cu ajutorul camioanelor, autocarelor sau microbuzelor. Firma de transport trebuie sa se asigure ca pachetele ajung in siguranta…

- Faci parte dintre cele care știu imediat cum sa-și aleaga ținuta pentru a-și pune in valoare silueta? Uneori nu trebuie sa ne gandim la diete minunate pentru a arata perfect, uneori soluția o reprezinta alegerea in mod corespunzator a pieselor care alcatuiesc garderoba noastra.

- Ti se pare ca visezi numai in alb si negru? Chiar daca nu le percepi prea bine, in visele tale apar obiecte care se disting prin anumite culori. Afla semnificatia viselor si ce indemn iti transmit ele! Culoarea rosu in vis Daca iti apar in vis nuante de rosu, subconstientul tau iti „spune” ca este timpul…

- Puzzle-ul este o activitate potrivita pentru copii, un joc inteligent, care le ofera celor mici primele lecții despre rabdare și concentrare. Varsta potrivita pentru ca un copil sa inceapa sa faca puzzle este de 18 luni.

- Chiuveta de bucatarie este un element esential in bucataria noastra. Trebuie sa fie functionala, rezistenta si estetica. Simpla sau dubla, de inox, ceramica sau piatra, chiuveta de bucatarie trebuie sa se integreze perfect in design-ul bucatariei si, in acelasi timp, sa fie practica. Sunt insa o multime…