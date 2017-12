Cum să îngrijești bradul de Crăciun să țină mai mult Bradul de Craciun, plin de globuri și lumini stralucitoare, ne aduce atmosfera de sarbatoare in casa și am vrea sa ne bucuram de el cat mai mult timp. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa pastrezi pomul de sarbatoare verde și proaspat mai mult de o luna. Bradul de Craciun are nevoie de apa! Alege un brad cat mai viguros și mai proaspat. Strange intre degete capatul unei crengi, iar daca acele nu se desprind de pe creanga, inseamna ca bradul are inca seva verde și nu a inceput sa se ofileasca. Alege un suport solid, din metal sau din plastic, in care poți turna o cantitate mare de apa, de cel… Citeste articolul mai departe pe thewomen.ro…

Sursa articol si foto: thewomen.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin “Nicaieri nu e mai bine ca acasa – pana si renii o stiu!”, spune vedeta in cea mai recenta postare a sa pe pagina de Facebook. “Hornul curatat? Bradul aranjat? Colind invatat? Sufletul curat? … Mosu’ e-asteptat! Ajun minunat, Craciun binecuvantat!” Horia Brenciu “Va…

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- In prag de Craciun și in zilele de mare Sarbatoare, ne gandim cu drag la cei apropiați care nu sunt langa de noi. Iata o colecție cu cele mai frumose mesaje de Craciun pentru parinți, colegi, copii și...

- Sfaturi extrem de importante inainte de Craciun. Ce trebuie sa facem pentru a tine bradul verde saptamani intregi? Va spunem noi. Daca alegi sa iti cumperi un brad natural taiat, stim cu totii ca momentul cand Sarbatorile au trecut, iar bradul s-a uscat si trebuie scos din casa este unul destul de…

- MESAJE DE CRACIUN. Un articol în care vei gasi peste 80 de mesaje de Craciun pentru cei dragi. Alege câteva dintre ele și spune-le celor dragi "Sarbatori Fericite" într-un mod special.

- A aparut o noua afacere cu brazii de Craciun: sunt livrati acasa, gata impodobiti. Astfel de afaceri au prins in marile orase, dar comezile vin din toata tara. Și in piețe este aglomeratie la cumpararea brazilor. Iar comerciatii au si oferte in rate.

- Nu exista roman care sa nu fi fredonat macar o data refrenul piesei „Impodobește, mama, bradul”, cantata de Fuego și Irina Loghin, transformand aceasta melodie intr-un adevarat hit. Totuși, celebritatea piesei a adus dupa sine și multe glume cu referire la cei doi cantareți. Chiar daca este luat peste…

- Horoscop 23-24 decembrie. BerbecIn aceste zile de weekend este bine sa te linistesti, sa te detasezi de evenimentele in care esti implicat si sa te inveselesti prin mijloace diverse. Chiar daca starea ta interioara lasa mult de dorit, ai incredere ca poti depasi totul cu bine. Autocontrolul,…

- Sarbatorile de iarna incep cu Ignatul, pe 20 decembrie. De la Ignat si pana la Craciun, tinerii umbla cu turca, capra sau brezaia – o masca cu cap de animal, mai ales de barza. Nasterea Domnului este anuntata la noi in tara prin colinde, primii care pornesc cu colindatul, in dimineata de Ajun, fiind…

- Totdeauna, masa festiva de Craciun este așteptata cu multa nerabdare. Intalnirea cu rudele și prietenii este un prilej de mare bucurie, deoarece un Craciun, pe care l-am petrece singuri, ar fi o sarbatoare trista. Colindele, cantecele de sarbatoare intonate in zilele magice de Craciun, urarile…

- Crestinii se pregatesc sa intampine una dintre cele mai frumoase praznice din an, Nasterea Pruncului Iisus Hristos, urmat de o alta sarbatoare cu caracter laic, insa plina de magie, Anul Nou. Aceste doua mari evenimente de la sfarsitul anului perioada incarcata de o profunda spiritualitate sunt celebrate…

- Bradul de Craciun aduce bucurie in casele si sufletele noastre an de an. Exista cateva metode simple ca bradul de Craciun sa ramana verde mult timp dupa ce l-ai adus in casa si l-ai instalat. 1. Cand alegi bradul, asigura-te ca poti lua unul care are trunchiul liber de crengi in partea de jos ...

- Daca totusi alegi sa iti cumperi un brad natural taiat, stim cu totii ca momentul cand Sarbatoarile au trecut, iar bradul s-a uscat si trebuie scos din casa este unul destul de neplacut. Acele se imprastie peste tot pana reusesti sa scoti bradul uscat din casa, iar curatenia de dupa Sarbatori este…

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Targ de Craciun la ”Arena Naționala”. Cel mai mare stadion al țarii, aflat in proprietatea Primariei Capitalei, și-a pus straie de sarbatoare. La ”Arena Naționala” se lucreaza de zor in aceste ore, chiar și seara, la amenajarea unui Targ de Craciun, așa cum, in București, mai sunt in Piața Constituției…

- In fiecare an, de Craciun, pacea parca se pogoraste pe Pamant si oamenii devin mai buni. Simtim nevoia sa facem fapte bune si sa ne inconjuram de persoane dragi, familie, prieteni, copii, iar dragostea si caldura caminului creeaza o atmosfera unica, de Sarbatoare.

- Astrele ne dezvaluie ce le-ar placea zodiilor sa primeasca in dar de sarbatori, scrie estisuperba.ro. Vezi ce iși doresc zodiile! BERBEC: Se știe despre nativii nascuți in zodia berbec ca sunt persoane carora le plac aventurile și sunt persoane foarte competitive. De aceea, acestor…

- Carmen Șerban a vorbit despre sarbatorile de iarna. Artista și-a schimbat look-ul, iar acum arata altfel. Cantareața și-a amintit și de o intamplare amuzanta petrecuta in copilarie. „Mama mi-a interzis sa mai mananc toate bomboanele din pom si am crezut ca o fentez daca stau cu spatele si trag de o…

- Lavinia Parva a cantat la Star Matinal melodia „E sarbatoare, e Craciun!”, o melodie de sezon extrem de frumoasa! Artista recunoaște ca luna decembrie este una dintre cele mai frumoase din an, atunci cand petrece clipe minunate alaturi de cei dragi!

- Ți-ai cumparat deja bradul de Craciun, dar dorești sa il ții proaspat saptamani intregi? Exista anumite trucuri care te vor ajuta sa se te bucuri mai mult timp de acest simbol al sarbatorilor! Pentru a le afla, citește materialul de mai jos.

- Este sfașietor ce a vazut Codin Maticiuc la Spitalul Fundeni, acolo unde a mers sa impodobeasca bradul pentru copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Fundeni. Codin Maticiuc, care traiește o poveste de dragoste cu Flavia Mihașan , de la emisiunea matinala de la Antena 1, este implicat activ in tot felul…

- Aseara, in prezenta a mii de persoane, Brasovul a devenit oficial „oras de poveste”, odata cu aprinderea luminitelor de sarbatoare. Bradul din Piata Sfatului are 28 de metri inaltime si este impodobit cu 33.400 de beculete, 98 de modele luminoase si 800 de metri de beteala – fiind cel mai frumos de…

- "N-am avut brad de cațiva ani. Ca n-am facut. Astazi am facut patru la Fundeni la sectia oncologica pentru copii impreuna cu ingerii de la Ofera in dar: UN Zambet. Sub brad am pus ce le aducem si in restul anului ca noi nu suntem mai buni nici macar de Craciun daramite de Mos Nicolae. Suntem…

- Targul de Craciun din Piața Sfatului a municipiului Brașov a fost deschis, miercuri seara, de primarul George Scripcaru, care a pornit iluminatul festiv de sarbatori in oraș și a aprins luminițele in Bradul de Craciun, in prezența a sute de persoane. ''Va urez sa aveți un sfârșit…

- Lasand la o parte superstițiile, o casa curata este mai confortabila și te va ajuta sa te relaxezi la acest sfarșit de an și sa lași in urma toate supararile și tensiunea acumulate. Astfel, vei porni cu dreptul in anul care urmeaza. Daca te numeri printre cei care isi doresc un camin ingrijit și confortabil…

- Ca in fiecare an, Consiliul Judetean Buzau organizeaza manifestari dedicate sarbatorilor de iarna. Festivitatile au inceput din 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Cladirea Consiliului Judetean, precum si cea a Muzeului Judetean beneficiaza si anul acesta de un iluminat festiv special. Consiliul…

- Atmosfera feerica in tot centrul Capitalei. Luminițele din PMAN au fost aprinse in aceasta seara.Sute de oameni au așteptat cu nerabdare marele eveniment din aceasta iarna. Pomul de Craciun a fost decorat cu mii de jucarii și beculețe colorate.

- [caption id="attachment_39023" align="alignleft" width="201"] bradul din Ungheni[/caption] La Ungheni, bradul a fost instalat pe Piața Independenței chiar in prima zi de decembrie. Impodobirea lui, insa, va incepe abia peste trei saptamani. ”Avem deja o tradiție, ca sa aprindem luminițele de pe brad…

- Primaria Vaslui a achiziționat un brad inalt de 15 metri, care a și fost montat in Centrul Civic. Pomul de Craciun va putea fi admirat pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Autoritațile locale promit ca, incepand cu 15 decembrie, vasluienii vor fi așteptați la primul lor targ de Craciun, care va…

- Intr-o postare pe facebook, primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a venit cu o surpriza pentru locuitorii orașului, și anume, faptul ca pina miine Pomul de Craciun și luminițele vor aduce in Capitala feeria sarbatorilor de iarna. "Buna dimineața! Impodobim bradul, de miine va puteți bucura cu…

- Bradul ajuns azi dimieața din Ucraina a fost dezinstalat din PMAN, motivul fiind ca ii lipseau o parte din crengi care au avut de suferit din cauza transportarii. Anterior primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și-a aratat nemulțumirea fața de starea Pomului de Craciun care a ajuns in aceasta…

- Mai mulți bucureșteni sunt, la aceasta ora, in Piața Victoriei și incearca sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun. Mai exact, aceștia s-au strans in locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anunțat de Primaria București. Reamintim…

- Aproximativ 20.000 de timișoreni s-au strans seara trecuta in centrul orașului, la deschiderea Targului de Craciun și aprinderea iluminatului festiv, Și concertele au scos oamenii din case, unii au venit pentru programul de muzica populara, in timp ce alții au venit pentru Inna, Alina Eremia sau Pragu…

- S-a dat startul Iluminatului festiv in Targul ”Decembrie Magic”, precum si aprinderii luminilor in Bradul de Craciun! In seara zilei de 1 decembrie 2017, Ramnicul a stralucit. Ceea ce parea un vis a devenit realitate. Ramnicul a intrat in elita celor mai frumoase Targuri de Craciun din Romania. Cateva…

- Bradul impodobit poate produce alergii respiratorii si la ochi. Cei care sufera de astm pot sa se trezeasca si cu o criza severa. Expertii ne sfatuiesc ce sa facem ca sa reducem reactiile alergice provocate de brazii de sarbatoare.Brazii pot sa gazduiasca mucegai care se multiplica la caldura…

- Cand se aprind luminitele de Craciun. Milioane de beculete de sarbatoare vor fi aprinse in seara aceasta in mai multe orase din tara. In Capitala se anunta cele mai spectaculoase straie de sarbatoare luminoase din tara.A

- In luna cadourilor, clientii ansamblului Palas vor fi intampinati cu un decor de basm, care sa ii poarte in „Tara Pinguinilor". Startul sezonului va fi duminica, 3 decembrie, de la ora 18.30, in Atriumul Palas Mall, atunci cand iesenii sunt invitati sa retraiasca fericirea copilariei la vederea decoratiunilor…

- Pentru cei care sunt multe prea ocupați sau nu au suficienta inspirație, un tanar din Sibiu impodobește bradul de Craciun contracost. Beniamin Binder are de gand sa transforme tradiția decorarii brazilor, care e veche de peste 500 de ani, intr-o afacere. Deși aceasta este prima iarna cand iși ofera…

- Iluminatul festiv in Targul ”Decembrie Magic” si aprinderea luminilor in Bradul de Craciun sunt programate pentru data de 1 decembrie, la ora 18.00. In cazul in care conditiile meteorologice sunt favorabile (respectiv nu va ploua), intre 17.30 si 18.00, va ...

- In acest programul sarbatorilor de iarna, pentru locuitorii și oaspeții capitalei vor avea parte de spectacole, concerte și alte manifestari cultural-artistice, noteaza NOI.md. La fel ca in fiecare an, Bradul de Craciun va fi inaugurat pe 1 decembrie, asta deși anterior funcționarii publici anunțau…

- Pomul de Craciun pe care autoritațile municipale il vor impodobi in Piața Marii Adunari Naționale pornește spre Chișinau in aceasta seara. Bradul a fost cumparat din regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina, și are inalțimea de 29 de metri. Șeful Direcției relații publice a Primariei Municipiului Chișinau,…

- Stapânii de pisici se gândesc cu groaza la momentul în care bradul de Craciun si pisica familiei se vor întâlni si, cel mai des, bradul si mai ales decoratiunile vor avea de suferit.

- Prima doamna a Statelor Unite Melania Trump s-a inspirat din activitatea predecesoarelor sale atunci cand a ales decorațiunile pentru primul Craciun pe care actuala familie prezidențiala il va petrece la Casa Alba.

- Pomul de Craciun care va fi instalat in acest an in Piața Marii Adunari Naționale va fi adus tocmai de la Bucovel, Ucraina. Informația a fost confirmata pentru NOI.md de catre surse din cadrul Primariei capitalei. Pomul va fi adus in Chișinau cu trenul acesta, fiind ales deja de catre un angajat de…

- Pomul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale ar putea fi instalat in acest an cu intarzieri și nu pe 1 decembrie, așa cum se practica pana acum. Asta deși, bradul a fost identificat, a anunțat șeful adjunct al Asociației Spații Verzi, Galina Leahu, in cadrul ședinței Primariei Chișinau.

- Pe langa pomii de Craciun, care urmeaza sa fie amenajați in Piața Marii Adunari Naționale, dar și in apropiere de cladirea Guvernului, a fost instalat un brad artificial și in fața scuarului Teatrului Național de Opera și Balet, „Maria Bieșu". .

- Cel mai frumos cadou pentru comunitatea baimareana : Bradul impodobit de patinoar și copii fericiți , nu cu ornamente din “bani agațați”! Azi, 21 noiembrie 2017, intr-o zi binecuvantata de Dumnezeu “Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, comunitatea baimareana a avut parte de un cadou minunat.…

- Romanii vor avea o minivacanta de 1 decembrie. Acestia vor fi liberi din 29 noiembrie pana in 3 decembrie. Potrivit Codului Muncii, actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, angajații cu program de lucru obișnuit, de luni pana vineri, beneficiaza de zile libere…

- Paul Surugiu este cunoscut publicului larg mai ales pentru doua lucruri care il definesc: numele de scena cu rezonanța spaniola – Fuego – și un dintre piesele pe care le canta: ”Impodobește, mama, bradul!”. Melodia a fost atat de mult difuzata pe posturile radio și TV și a adus atat de mult public in…