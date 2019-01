Cum sa inchiriezi o masina in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Parcarile neregulamentare sunt la ordinea zilei la Cluj, însa unele gesturi sfideaza bunul simț.Astfel, un șofer a fost surprins cum s-a dat jos din auoturism și l-a lasat în sensul giratoriu.Incidentul a fost surprins în sensul giratoriu de la Interservisan,…

- Cei doi soti locuiau in Cluj-Napoca, dar fiecare sfarsit de saptamana si-l petreceau in casa parinteasca a femeii, in localitatea Lacu. Aseara au venit pentru ca astazi urmau sa taie porcul si nimic nu prevestea ceea ce urma sa se intample. In aceasta dimineata in jurul orei 6:30, barbatul si-a sunat…

- La data de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 22.00, in municipiul Mediaș, un barbat in varsta de 58 de ani, din județul Covasna, in vreme ce conducea un autoturismul pe strada Garii, iar la intersecția cu Șoseaua Sibiului, in timp ce staționa in așteptarea culorii verde a semaforului, pe un sector de…

- Un barbat de 32 de ani, din Radauți, are dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiști conducand o mașina, deși nu deține permis pentru nici o categorie auto. El a fost depistat in trafic, ieri, pe strada Vanatorilor din Radauți. Tot ieri, polițiștii au intocmit dosar penal și pe numele unui barbat…

- S-a intamplat in Argeș! Trei barbați loviți de o mașina in timp ce impingeau un alt autoturism. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Argeș, accidentul a avut loc in urma cu puțin timp pe DN7C, pe raza localitații argeșene Merișani. Trei barbați au fost acroșați de un autoturism in timp…

- Groaznic accident de circulatie duminica seara pe DN 2C Slobozia-Buzau, soldat cu o persoana decedata si alte sase ranite, dupa ce un autoturism a lovit o caruta. Mai multe echipaje medicale si de descarcerare au intervin la locul tragediei.

- Masina rasturnata, dupa ce s-a izbit de un cap de pod/ Trei persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 03/11/2018 at 15:16 / Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un cap de pod si s-a rasturnat, pe raza localitatii Scrioastea. Accientul rutier s-a…

- Accident mai puțin obișnuit in aceasta seara pe DN 7, pe Valea Oltului. Doi urși care incercau sa traverseze au fost loviți de o mașina, in dreptul localitații Boița. Animalul mort a fost lovit și e mașina care l-a acroșat prima oara, dar și de un autocar care circula in aceeași direcție. In urma incidentului…