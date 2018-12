Cum sa imbunatatesti incasarile firmei tale: 5 metode pentru un cash flow sanatos

Stiri pe aceeasi tema

- Mai toata lumea se preocupa de obținerea unui ten frumos și sanatos prin alimentație, insa puține femei se intereseaza ce anume trebuie sa manance pentru sanatatea parului. Nutriționista Frances...

- Incasarile la bugetul public national sunt in crestere. De la inceputul anului, in haznaua statului au ajuns peste 33 miliarde de lei. Veniturile acumulate au depasit indicele anului trecut cu aproape 14 la suta.

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele zece luni cu un deficit de 20,9 miliarde lei (4,49 miliarde euro), 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata…

- Acum, ANAF, condus de acelasi Misa, raporteaza incasari din accize mai mici decat cele din planul facut tot de Misa cand era ministru. La noua luni, incasarile au crescut cu 1,5 miliarde de lei, dar pentru tot anul sunt cu 1,2 miliarde de lei sub program, iar Finantele taie acesti bani de la capitolul…

- Situatia realizarii veniturilor cuvenite bugetului general consolidat al statului pe total si pe bugete componente, in cursul primelor noua luni din 2018, comparativ cu cele realizate in cursul primelor noua luni din 2017 scoate la iveala faptul ca pe total buget consolidat, veniturile incasate au crescut…

- Veniturile bugetului la noua luni au crescut cu 13,6%, dar cheltuielile au avansat cu 18,4%. Cheltuielile de personal au crescut, in bugetul general consolidat, in primele noua luni din an, cu 25,3%, iar veniturile din impozitul pe salarii si venit au scazut cu aceeasi cifra - 25,3%. Astfel,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele noua luni cu un deficit de 16,8 miliarde lei, 1,77% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- In primele noua luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB, scrie news.ro. In august, bugetul general consolidat a incheiat primele opt luni cu un deficit…