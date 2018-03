Cum sa folosesti Facebook fara sa-i dai acces la prea multe date personale Esti ingrijorat de modul in care sunt folosite datele tale personale de pe Facebook, mai ales in lumina celui mai recent scandal in care este implicata compania americana, dar nu vrei sa iti stergi contul?



Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea" acestor informatii in scopuri dubioase, cum ar fi influentarea rezultatului alegerilor, folosind optiunile privind modificarea setarilor pe care Facebook le pune la dispozitia utilizatorilor.



Dezactiveaza serviciile de localizare



Prin intermediul acestor servicii se poate sti unde… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost unul dintre cele mai raspandite teste pe Facebook si pe alte retele de socializare, ca "Ce Pokemon esti tu" sau "Care sunt cuvintele tale preferate?". Dar acest test psihometric a fost creat pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa fie ale presedintele Statelor Unite, potrivit AFP .

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- In timp ce controversa privind utilizarea abuziva a datelor Facebook de catre Cambridge Analytics creste, se pare ca si modul de utilizarea a retelei sociale de catre alte grupuri a fost adus in centrul atentiei, inclusiv campania electorala a presedintelui Barack Obama din 2012, scrie Fox News.

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Fara sa vrem, fiecare dintre noi isi da informatiile personale unor companii prin intermediul Facebook. Fie ca e vorba de un like, un share sau un test de personalitate care te pune sa te autentifici cu contul de Facebook. Potrivit unor investigatii publicate de New York Times si The Observer,…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Chiar daca ai impresia ca ești bine pus la punct cu setarile de securitate, in momentul in care publici ceva, nu mai ai control asupra materialului respectiv. Potențialii angajatori, parteneri de afaceri sau, in general, oamenii in fața carora ar fi dezirabil sa iți pastrezi o anumita imagine, pot…

- Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, cere reglementarea gigaților IT pentru a preveni ca internetul sa devina ”inarmat” pe scara larga de catre state, scrie The Guardian . Internetul implinit 29 de ani in data de 12 martie, dar viitorul sau pare tot mai sumbru. Acesta este și motivul pentru care…

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Android P a fost deja subiectul catorva zvonuri in ultimele saptamani, iar acum poate fi experimentat in format beta de catre toti curiosii. Android P este urmatoarea versiunea majora de Android. Pana cand va ajunge sa aiba un nume de desert, va trece in mod sigur printr-o serie…

- In afara de faptul ca ruleaza o versiune de Android curat 100% si ca primesc cel mai rapid actualizari software, smartphone-urile din seria Pixel de la Google au acces mai repede la anumite servicii, care abia mai tarziu ajung si pe alte dispozitive. Dupa ce exclusivitatea temporara pentru Google Assistant…

- WhatsApp va modifica funcția prin care se pot șterge mesajele pe care le-ai trimis, astfel incat utilizatorul sa aiba la dispoziție peste o ora pentru a face acest lucru. Inițial, funcția de retragere a mesajelor trimise altor utilizatori pe WhatsApp nu era disponibila. Apoi, aplicația a introdus aeceasta…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Noul telefon „banana” Nokia 8110 dispune de tehnologie VoLTE si magazin de aplicatii dedicat Leagoo S9 este o clona 2-in-1, bazata pe iPhone X si Galaxy S9 SikurPhone…

- "Profilurile de Facebook pot fi false și pot ascunde in spatele lor persoane rau intenționate, interesate de datele personale care pot fi folosite pentru lansarea unor atacuri spam, pentru furturi de identitate și alte atacuri virtuale", a scris Poliția Romana. Autoritațile le-au recomandat…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Zvonurile care anuntau planurile Apple de a lansa anul acesta inca trei modele iPhone incep sa fie sustinute cu dovezi concrete, luand forma unei componente esentiale ce ar fi rezervata modelului iPhone X Plus. Aparuta pe unul dintre cele mai mari forumuri de discutii dedicate fanilor Apple din China,…

- HMD Global a lansat o versiune moderna a unui alt telefon clasic Nokia. Este vorba despre Nokia 8110, care se alatura modelului Nokia 3310. Noul 8110 dispune de conectivitate 4G si tehnologie VoLTE pentru apeluri. Telefonul are o forma curbata, de tip slider. Terminalul va oferi acces la un magazin…

- Un raport intitulat „Spam si phishing in 2017”, realizat de Kaspersky Lab, arata ca infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si...

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Ex-premierul Victor Ponta declanșeaza, pe Facebook, un nou atac acid la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca și-a cumparat sprijinul politic pentru a fi reconfirmat la Congresul din martie.

- Facebook la prima vedere pare bine intentionat si totdeauna in folosul utilizatorilor dar, potrivit specialistilor, nu-i chiar asa. Vorbim de o noua aplicatie de mobil care ascunde practic altceva, aduna datele personale daca urmeaza pasii de indrumare din optiunea Mobile Data.

- Reabilitarea Casei de Cultura: PSD nu a caștigat la loto pentru ca nu a jucat :) PSD a cerut bani pentru reparații la un obiectiv care aparține Primariei, Casa de Cultura a Studenților. Primarul Emil Boc a surprins, la ultima ședința de Consiliu Local, când a anunțat ca va include în…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online.

- Dragos Titea (secretar general al PSD Maramures) si-a dat demisia din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Acesta afirma ca a luat decizia de a demisiona din motive personale. “Am luat azi decizia de a demisiona din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Din…

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- Facebook, care are peste doua miliarde de utilizatori in intreaga lume, a anuntat, luni, ca publica, pentru prima data, principiile de confidentialitate, adica regulile dupa care compania gestioneaza informatiile publicate de utilizatori. Compania se pregateste pentru intrarea in vigoare, la 25 mai,…

- Desi este un sistem de operare mult mai deschis si mai flexibil decat iOS, Android se confrunta cu o mare problema. Este vorba despre malware. Exista multe aplicatii periculoase chiar in magazinul oficial Google Play. Totusi, utilizatorii care respecta cateva reguli relativ simple, pot sa stea departe…

- Reacția Pro TV la declarațiile politice ale lui Tudor Chirila. A devenit un gest obișnuit pentru Tudor Chirila, actor și solist al trupei Vama, sa iasa in strada odata cu protestatari. Reacția artistului vine dupa modificarea codului penal și schimbarile drastice din justiție ce au scos sute de oameni…

- „Activitațile lui Tudor Chirila pe pagina personala de Facebook nu reprezinta poziția Pro TV, așa cum este insinuat in anumite articole publicate online. Fiecare persoana are dreptul de a-și exprima public opiniile, fie ca vorbim de mediul politic sau social. Acțiunile prin care iși exprima opiniile…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret si tristete am aflat…

- Au mai ramas sase jocuri de disputat din faza grupelor principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia, iar in acest moment se stie doar o semifinalista: Danemarca. Franta, Croatia si Suedia lupta pentru primele doua locuri in Grupa 1, in timp ce locul secund din cealalta grupa…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca o lege adoptata de Parlament si promulgata recent de presedintele Romaniei, sterge "datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". 0 0 0 0 0 0

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- "In mediul virtual, informațiile false sunt amestecate cu cele adevarate. Sursele informațiilor care circula in mediul online sunt rareori cunoscute. Cu toate acestea, utilizatorii activi impartașesc unii altora informațiile care ajung la ei. Odata impartașita imaginea de mai mulți oameni,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, duminica, pe Facebook, ca indiferent de raportarile personale ale fiecarui roman, Romania trebuie sa insemne mai mult decat sau , decat sau , iar fiecare roman sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup. ”Dragi romani,…

- Facebook are termen pana in 18 ianuarie sa comunice informatiile de care dispune in ceea ce priveste o posibila ingerinta ruseasca in referendumul privind Brexitul, riscand, in caz contrar, sanctiuni, a amenintat vineri presedintele unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…