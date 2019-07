Stiri pe aceeasi tema

- The price of natural gas domestic production has increased by 33 percent as compared to that of import gas in June, according to data published by the Romanian Commodities Exchange (BRM) and analyzed by AGERPRES. Thus, in June, the Romanian gas price was the same as in May, namely 101.24 lei…

- Dupa aproape 5 ani de proces, Tribunalul Vaslui a stabilit pedepsele pentru cei doi fosti angajati ai Vamii Albita care au facilitat sute de operatiuni de import de usturoi * ei au prejudiciat statul cu aproape 4 milioane de lei * capul afacerii, Petru Tarcea, care se lauda ca s-a saturat de spagi,…

- Semnalarea prezentei mai multor exemplare de urs brun pe raza judetului Salaj, pe raza comunei Buciumi, dar si in alte zone din judet, a fost subiectul unei intalniri dintre prefectul judetului Salaj si specialistii de la mai multe institutii din judet.

- Angajari la Institutul Cantacuzino Ministerul Apararii Naționale anunța demararea procedurilor de ocupare prin concurs a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimiști, farmaciști și ingineri în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”.…

- Potrivit acestuia, in Programul 'Usturoi 2019' s-au inscris 40 de producatori agricoli, cei mai multi din comuna Copalau, recunoscuta pentru culturile de usturoi. Seful Directiei pentru Agricultura sustine ca suprafata cea mai mare pentru care s-a solicitat sprijin financiar este de opt hectare,…

- Guvernul va creste sprijinul pentru fermierii care cultiva usturoi, de la 1.000 de euro pe hectar la 3.000 de euro pe hectar, a anuntat marti premierul Viorica Dancila. "In fiecare judet in care am fost in ultima perioada m-am intalnit cu oameni care lucreaza pamantul sau dezvolta mici…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a transmis un mesaj in care vorbește despre slabit, sport și cum se menține in forma. In ultima perioada de timp, Mihai Morar a slabit. Acesta a adoptat un stil de viața sanatos. Pentru ca este adesea intrebat despre cat mai are de gand sa slabeasca, Mihai…

- Leurda, sau usturoiul ursului, fiindca e consumata de ursi cand ies din hibernare, contine carotenoizi, vitaminele A si C, vitamine din complexul B, saruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru si proteine.