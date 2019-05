Cum sa faci corect piata ca sa fii sanatos! 5 sfaturi de la nutritionistul Gianluca Mech Incercati intotdeauna sa cumparati produse locale! “Uitati-va intotdeauna la tara de provenienta si cumparati fructe si legume care provin din Romania! Cele crescute de tarani in gradinile proprii sunt mult mai sanatoase decat cele aduse in containere de peste hotare, crescute in sere si stropite cu tot felul de pesticide sau substante chimice pentru a rezista mai mult. Recomand tuturor sa faca cumparaturile in piete si nu in supermarketuri si sa cumpere doar acele fructe si legume de sezon”, spune Gianluca…