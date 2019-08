Stiri pe aceeasi tema

- GEZE Romania, lider in sisteme premium de acționare a usilor, a ferestrelor si a tehnologiei de siguranta, anunța rezultate financiare de 4,4 milioane de euro pentru anul fiscal 2018-2019, in creștere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Categoria sistemelor de uși glisante automate…

- Fostul boxer profesionist Mike Tyson, in varsta de 53 de ani, recunoaște ca la ferma lui, ce se intinde pe 17 hectare, se fumeaza cannabis de 40.000 de dolari pe luna, potrivit mirror.co.uk. „Cat fumam pe luna? De 40.000 de dolari pe luna? Da, de 40.000 pe luna", a spus Tyson, un mare susținator al…

- Kamara s-a luptat la Ferma cu indarjire pentru fiul lui, Leon, care se confrunta cu cateva probleme medicale inca de la naștere. La inceputul lunii iulie, micuțul in varsta de 5 ani a inceput sa faca in Turcia și primele intervenții medicale, dupa ce doctorii de acolo au stabilit ca Leon poate incepe…

- Fostul model Brigitte Nastase si afaceristul Florin Pastrama, care s-au cunoscut si s-au logodit in cadrul reality show-ului „Ferma“, de la Pro TV, s-au cununat religios duminica, 7 iulie, in Bucuresti.

- Doar dupa ce a ajuns acasa si a frunzarit istoricul aparatului de fotografiat, Karen Mason si-a dat seama ca a surprins un moment foarte trist pe o plaja din Florida, Statele Unite, scrie The Dodo.

- Mihaela Radulescu a publicat, in mediul online, o fotografie cu fiul ei, Ayan, la bustul gol. Adolescentul atrage toate privirile cu look-ul lui. Imaginea cu Ayan a atras imediat atenția celor care o urmaresc pe Mihaela Radulescu in mediul virtual. "Ce baiat frumos, seamana cu mama lui", "Ce schimbare…

- Politistii de la transporturi au surprins in flagrant delict 4 persoane in timp ce ar fi sustras peste 140 de kilograme de peste dintr o ferma pisicola, din localitatea Dunareni. In noaptea de 30 31 mai a.c., politisti din cadrul Biroul Judetean de Politie Transporturi Constanta au desfasurat o actiune…