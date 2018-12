Stiri pe aceeasi tema

- George Axinte si Victor Dolis, doi absolventi ai Facultatii de informatica manageriala de la Universitatea Romano-Americana (URA), au pornit in urma cu zece ani, cand au terminat facultatea, un business cu produse apicole premium, iar dupa un deceniu asteapta venituri de un milion de euro.

- China a anuntat luni o reluare limitata a comertului cu produse obtinute din tigri si rinoceri, spre nemultumirea aparatorilor animalelor, care se tem de o veritabila explozie a traficului cu aceste specii amenintate cu disparitia, informeaza AFP. Comertul cu astfel de produse, precum oasele de tigru…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim pe economie inca de la 1 noiembrie 2018, in loc de 1 ianuarie 2019, cum este prevazut in programul de guvernare. Asta desi mediul de afaceri a atras atentia ca masura aduce prejudicii importante atat angajatilor, cat si angajatorilor. Profesorul…

- Procrurori ai Parchetului ICCJ coordoneaza miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti si in judetele Cluj, Alba, Bihor si Maramures la locuintele unor persoane cercetate pentru infractiuni de trafic de substante si produse toxice.

- In anul financiar 2018 (1 septembrie 2017 – 31 august 2018), IKEA Romania a atins vanzari de 609.348.334 Lei (fara TVA), in crestere cu 10,6% fata de anul de catalog anterior. Numarul total de produse cumparate a fost mai mare de 18.6 milioane,...

- Președinția R. Moldova a recunoscut, intr-o declarație oferita pentru ZdG , ca președintele Igor Dodon a legalizat business-ul cu produse petroliere in regim duty-free, fara a cunoaște ca și-a pus semnatura pe un astfel de proiect legislativ.

- Doar doi din cei 16 asiguratori autorizați sa practice asigurarile generale in Romania au produse de asigurare de risc cibernetic pentru persoane juridice, iar o a treia intenționeaza sa implementeze in Romania astfel de produse, existente insa la nivelul grupului din care face parte compania, arata…

- Piata asigurarilor facultative se dezvolta treptat, iar acest lucru se vede in statisticile industriei dupa prima jumatate a anului, a declarat Mihai Tecau, presedintele directoratului Omniasig in cadrul conferintei anuale organizata de Patronatul Brokerilor de Asigurari (PRBAR) la Constanta.