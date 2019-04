Cum să dezvolţi vocabularul copilului: 7 reguli de aur pentru părinţii de preşcolari Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa dezvolti vocabularul copilului, reguli de aur pentru parintii de prescolari. 1. Citeste-i in fiecare zi Pe langa faptul ca veti petrece timp de calitate impreuna, care va va da prilejul sa stati imbratisati, in timp ce ii citesti, cititul contribuie la dezvoltarea vocabularului copilului. De fiecare data cand ii citesti spune-i cat de mult de bucuri de acest timp si de distractia pe care ti-o ofera cititul si ca abia astepti ziua de maine ca sa ii citesti din nou. Transforma "povestea de seara" momentul preferat al zilei. 2. Numeste toate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

