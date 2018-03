Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, o femeie este diagnosticata cu cancer de col uterin o data la doua ore. Situatia este mult mai ingrijoratoare in cazul cancerului de san: omoara 8 femei zilnic. Pacientele ajung de cele mai multe ori tarziu la medic pentru ca lipseste un program de control preventiv.

- In Romania interbelica respectul pentru invatamant a fost vizibil. „Rostul invatamantului este sa formeze cetateni, or invatamantul interbelic, fara sa fi fost minunat din toate punctele de vedere, punea mai mult accent pe autonomia intelectuala si punea foarte mult accentul pe patriotism, pe valorile…

- Principala ingrijorare a directorilor generali din Romania este legata de lipsa infrastructurii, urmata de migratia fortei de munca in tarile europene, cresterea poverii fiscale, disponibilitatea personalului cu abilitati-cheie si reglementarea excesiva, a spus Ionut Simion, country managing partner…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele în România si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma online de beneficii extrasalariale din…

- Trei sferturi (75%) din companii la nivel global aveau cel putin o femeie in conducere la inceputul lui 2018, o crestere semnificativa face de procentul de 66% inregistrat anul trecut, arata o analiza a Grant Thornton International. Dupa inlocuirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom, in Romania,…

- ANM a estimat vremea de Paste, asa ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi sub medie, exceptie facand regiunile sudice. Perioada 8 aprilie – 10 aprilie va surprinde prin vreme usor instabila. Cum Pastele pica pe data de 8 aprilie, oamenii trebuie sa stie din timp la ce sa se astepte. Meteorologii anunta…

- Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau…

- Alexandru Crețu, surpriza lui Cosmin Contra de pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia. Mijlocașul de la Maribor a oferit o prima reacție dupa convocarea de principiu primita. "M-au sunat toti prietenii buni sa ma felicite. Am vorbit si cu parintii. Tatal…

- Un jucator de la Peterborough a pus mana pe lopata și a curațat terenul. Meciul s-a jucat! Pe 27 februarie, Peterborough avea meci acasa, pe stadionul „Abax”, cu Walsall, contand pentru etapa a 35-a din liga a treia engleza. Terenul era insa plin de zapada, iar jucatorii, cei mai mulți dintre ei, au…

- Asus a anunțat in aceasta seara lansarea noii game de produse Zenfone 5. Sunt disponibile 3 produse, pe plaje de preț diferite: Zenfone 5 lite – un model middle range ce integreaza 4 camere și cu focus pe camera frontala, Zenfone 5 – model ce mizeaza pe un ecran de 6.2 inchi intr-un corp de 5.5 inchi…

- Antena Group se dezice de afirmațiile lui Dan Negru cu privire la filmul “Touch me not/ Nu ma atinge-m a”, oferind un comunicat prin care precizeaza ca parerea ii aparține doar vedetei, nu și trustului. Afirmațiile lui Dan Negru cu privire la “Touch me not/ Nu ma atinge-ma” nu reprezinta poziția oficiala…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Pe 20 martie, Cluj-Napoca gazduieste la Sala Polivalenta o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Sud-Estul Europei aduce in atentia vizitatorilor peste 6000 de programe de studiu si universitati din 9 tari. In plus, cei interesati de alternativele…

- Platforma “Logopedia” este organizata in jurul obiectivelor de invațare necesare pentru imbunatațirea capacitaților lingvistice, concentrandu-se in trei direcții: dezvoltarea vocabularului, structurarea limbajului, emiterea sunetelor. Peste 800 de elevi cu deficiențe de auz sau de vorbire și 120 de…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Precum un adevarat luptator, sportiva aradeana, care s-a ranit la cap și chiar a sangerat, in timpul primului meci, a continuat sa lupte și chiar a reușit sa iși invinga adversarele, urcand astfel pe prima treapta a podiumului, care i-a adus medalia de aur la categoria incepatori, 64 de kilograme.…

- Expert Forum a lansat raportul Guvernarea de tip bazar. Costurile clientelismului in administratia locala si companii de stat ( www.expertforum.ro/raportul-anual-2018 ). In același timp, am lansat varianta 3.0 a Harții Clientelismului, un instrument interactiv care prezinta alocarile de fonduri de investitii…

- Evitati pizza congelata, supele instant, painea si dulciurile ambalate. Sunt produsele ultraprocesate, pe care le gasim in cosurile multor romani. Consumate des pot provoca ulcer, cancer de colon, gastrita, obezitate. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii francezi de la prestigioasa Universitate…

- Continua povestea de succes a Sports Activity Coupe din segmentul premium al clasei medii cu o noua generatie BMW X4. Aproximativ 200.000 de unitati au fost vandute pe mapamond de la lansarea primei generatii X4 in 2014. In Romania au fost livrate 572 modele pana la sfarsitul anului 2017.

- BMT Romania este parte a Grupului BMT International, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), și activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive si a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Europarlamentarul ALDE Mircea Diaconu a sustinut, in plenul Parlamentului European, ca statul de drept are probleme in Romania, mentionand ca in tara noastra au fost date intr-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranta nationala decat de catre FBI.

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), condusa de ing. Andrei Turcanu, sarbatoreste Anul Centenar printr-o serie de programe aflate in derulare. Astfel, pentru 2018, ing. Turcanu supervizeaza urmatoarele proiecte: - constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sustine necesitatea implementarii masurilor de spijinire a mediului de afaceri, si al IMM-urilor in special, in anul 2018, raportat la necesitatile reale ale antreprenorilor. OBIECTIVELE mediului de afaceri sunt:…

- Pe masura ce gloantele suierau pe strazi si gazul lacrimogen se invartea prin aer ca o ceata toxica, Florin si Mariuca Talpes stiau ca viata lor nu va mai fi niciodata la fel. Asa incepe povestea companiei Bitdefender, una dintre cele mai de succes companii romanesti, dupa cum scrie publicatia BBC.

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro , care ofera o testare nationala predictiva…

- Liderul est-european in logistica ridica trei depozite pe 30.000 mp la Cluj CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Europa Centrala si de Est, va livra anul acesta 70.000 mp in parcurile industriale din Cluj, Pitesti si Timisoara. În…

- Sotii Irina si Corneliu Hosliag au decis sa investeasca timp si bani intr-o afacere de familie. Cei doi tineri ofera, saptamanal, cosuri cu legume proaspete sau conservate in casa, pe care le aduc cat mai aproape de clienti.

- Universitatea din Craiova a aprobat in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an, din 15 ianuarie, scoaterea din oferta educaționala a șase programe de master. Propunerile au fost aprobate in Senatul Universitații din Craiova. Cele șase programe sunt ...

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Platforma a avut trei criterii in stabilirea topului: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital si valoarea absoluta a absorbtiei de fonduri europene, cheltuielile de capital pe cap de locuitor si absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor si, nu in ultimul rand, modul in care localitatea s-a…

- In Romania sunt 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, anunța ministrul Educației Naționale, Liviu Pop. “La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare…

- Mihaela Spataru este moldoveanca inclusa in topul celor mai de succes tineri din Europa, realizat de Forbes.La 28 de ani, ea este singura femeie din Comisia pentru securitate naționala, aparare și ordine publica și reușește sa convinga prin discursurile pe care le ține in plenul

- Mii de oameni traiesc astazi pentru ca, intr-un moment din viața lor in care erau foarte bolnavi și epuizasera toate tratamentele posibile, o familie indurerata de pierderea unei persoane dragi a avut puterea sa accepte sa fie prelevate organele de la ruda lor pentru a salva alte vieți. Așa a inceput…

- Germanii sunt cei mai romantici europeni. Cel putin asta par sa sugereze rezultatele unui studiu realizat in opt tari care arata ca 39% dintre germani prefera sa puna pe masa lumanari atunci cand au o intalnire romantica sau o cina. La foarte mica distanta, atunci cand vine vorba despre romantism, sunt…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. Pe 12 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur…

- Este doliu in baschetul romanesc. A murit Lonciu Davidescu. FR de Baschet a anunțat trecerea in neființa a celui care a fost profesor și antrenor. Nascut in 1931, in Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in București, impreuna cu parinții, imediat dupa incetarea celui de-al doilea…

- Platforma culturala online docuart.ro va face disponibila incepand cu luna ianuarie o serie de filme studentesti apartinand regizorilor absolventi ai Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografie „I. L. Caragiale" (U.N.A.T.C).

- Peter Sutherland, cel care a creat celebrul program pentru studenti ERASMUS, a decedat pe 7 ianuarie, la varsta de 71 de ani, potrivit FInancial Times., preluat de Ziarul Financiar.Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus pe care l a introdus cand s…

- WordPress este o puternica platforma de publicare semantica, si vine cu un set mare de caracteristici concepute pentru a face experienta utilizatorului ca editor pe Internet cat se poate de usoara, placuta si atragatoare. WordPress este un sistem de management al continutului distribuit gratuit, conform…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Cu peste zece ani in urma, o mașina de mare tonaj a spulberat un grup de pietoni care așteptau, pe trotuar, sa traverseze o importanta artera din Timișoara. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Liege, Liniștei și Calea Aradului. Potrivit unor martori care se aflau la fața locului, șoferul…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, aceasta posibilitate este oferita si in cazul minorilor, dar la solicitarea parintilor sau a reprezentatilor legali. "Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor…

- Rata mortalitații nou-nascuților a scazut mult la Cluj In Regiunea Nord-Vest rata mortalitații infantile in regiune este, in medie, de 7,4 la mia de nou-nascuți vii, dar se inregistreaza un decalaj mare intre Cluj și Satu Mare. În România, unul din 10 copii se naste prematur si are…

- In Romania, unul din zece copii se naste prematur si are nevoie de asistenta medicala adecvata inca din primul minut de viata, pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel incat sa faca fata mediului extern, arata Organizatia Salvati Copiii..Sursa citata precizeaza ca, potrivit raportului…

- UBER e companie de transport, nu platforma digitala, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Trebuie sa detina licentele si acordurile cerute de dreptul national. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a adoptat miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile…

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala. Marti, la sediul MAI, a avut loc prima sedinta, condusa de secretarul de stat Raed Arafat. Potrivit MAI, scopul platformei este acela de a reduce daunele si numarul oamenilor afectati de dezastre. „Platforma nationala…

