Cum sa cresti rapid nivelul energiei. Nici cafeaua nu-si face atat de repede efectul! Iata cum sa cresti rapid nivelul energiei.

1. Iesi la lumina



Expunerea la lumina naturala are numeroase beneficii pentru sanatate. Lumina stimuleaza productia de vitamina D, imbunatateste starea de spirit si creste performanta si starea de alerga. Cercetatorii au descoperit ca expunerea la lumina diminetii, nu doar ca te trezeste mai repede, insa imbunatateste si calitatea somnului de noapte, intrucat regleaza ceasul biologic. Iar un somn bun, contribuie la sporirea energiei de a doua zi.

2. Miroase uleiuri esentiale energizante



Ai taiat vreodata o portocala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, in a 21-a zi de blocaj al administratiei federale ("shutdown"), ca nu va declara "atat de repede" starea de urgenta nationala care ii confera prerogative exceptionale, relateaza AFP."Solutia cea mai usoara pentru mine este sa declar starea…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, in a 21-a zi de blocaj al administratiei federale ("shutdown"), ca nu va declara "atat de repede" starea de urgenta nationala care ii confera prerogative exceptionale, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Topirea are loc in prezent la un volum cu 50% mai mare decat in timpul perioadei preindustriale si cu 33% mai mare decat in secolul XX, au descoperit oamenii de stiinta din universitatile americane si olandeze care au efectuat studiul. Nivelul global al marii ar putea crește cu 7 metri…

- Jael Strauss, fosta concurenta la Next Top Model Statele Unite, a murit la doar 34 de ani, in urma unui maladii incurabile. Cu doar doua luni in urma, tanara a anunțat pe Facebook, intr-un mesaj dramatic, ca a fost diagnosticata cu cancer la san in stadiul 4, iar tumoarea se extinde rapid.…