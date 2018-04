Stiri pe aceeasi tema

- Transpirația excesiva sau hiperhidroza este o tulburare obișnuita, dar care produce o mulțime de probleme. Hiperhidroza primara apare la persoanele sanatoase, iar cea secundara este mult mai puțin...

- Pretul noului serviciu este acelasi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de baza/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei. Bucuresti este primul oras din Europa Centrala si de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. In Europa, Uber mai ofera optiuni de mobilitate…

- Deficitul de fier este una dintre cele mai frecvente carente de nutrienti din lumea dezvoltata, afectand una din trei femei de varsta reproductiva. Se poate dezvolta atunci cand aportul de fier sau ratele de absorbție a fierului nu sunt in masura sa raspunda cerințelor de fier ale corpului, cauzand…

- Varza murata este un preparat care se serveste in sezonul rece alaturi de sarmale, friptura de porc, mancare de cartofi, fasole, varza calita cu afumatura. Aceasta este bogata in substante nutritive, vitamina C, vitamina antioxidanta care...

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Stilul de viața stresant și timpul limitat ne obliga sa facem totul pe fuga, astfel ca alimentația sanatoasa, corecta, echilibrata și la ore fixe se transforma intr-o gustare consumata pe apucate. Deci nu este de mirare ca organismul uman este dat peste cap. In mare voga in zilele noastre…

- Procesul crimei de la Partoș, fapta ce a tulburat linistea orasului Alba Iulia, in vara anului trecut si a ingrozit o tara intreaga, continua la Tribunalul Alba. Madalin Miki Lupu din Botosani a recunoscut ca a ucis o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia, dar și ca, la scurt timp dupa…

- Ai acumulat cateva kilograme nedorite, ești obosit și nu ai niciun chef de munca deși abia s-a incheiat vacanța de Sarbatori? Nici nu e de mirare. Toba, carnații, caltaboșii, friptura, piftia și sarmalele din meniul de Craciun și Revelion i-au adus organismului o mare cantitate de grasimi Si toxine…