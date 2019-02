Cum sa cauti pe Google ca un profesionst

Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat sau de guvern al Celor 28 au aprobat un plan menit sa ajute la stoparea a ceea ce SUA, NATO si UE afirma ca sunt tentative ale Rusiei de a submina democratiile occidentale prin campanii de dezinformare ce seamana discordie. Moscova a negat in mod repetat aceste acuzatii. Planul are…

- Audiat de congresmanii americani, directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a fost intrebat și cum funcționeaza Google.O membra republicana a Camerei Reprezentanților a vrut sa știe de ce atunci cand cauta pe Google cuvantul ”idiot”, in imagini, ii apare o fotografie a lui Donald Trump.”Google are…

- Google va inchide cu patru luni mai repede rețeaua sociala Google+, dupa ce a fost descoperita o noua breșa de securitate informatica ce a afectat 52,5 milioane de conturi, scrie publicația Les Echos. Google+ s-a dorit a fi un rival pentru Facebook, dar s-a dovedit a fi un eșec.

- Listele YouTube Rewind, facute publice azi de Google, cuprind video-uri incarcate in 2018 și sunt create pe baza vizualizarilor din Romania, luand in calcul și gradul de interactivitate al video-urilor și tipul lor. Top 10 cele mai populare video-uri in YouTube Rewind 2018 (non-music) Aceasta categorie…

- Funcțiile de localizare și urmarire a utilizatorilor pot fi extrem de costisitoare pentru Google in Europa ● O asociație chineza distribuie informații "grosolan de incorecte" spunand ca vanzarile de automobile Tesla pe piața chineza au scazut cu 70% in octombrie ● Summit al marilor șefi germani din…

- Google risca o amenda in Rusia pentru refuzul de a cenzura cautarile pe teritoriul tarii. Compania a fost chemata in instanta de catre Roskomnadzor, institutia responsabila cu regularizarea transmisiilor mass-media pe teritoriul tarii, echivalentul CNA-ului din Romania. Aceasta nu este prima amenda…

- Android s-a adaptat la noul trend de pe piața telefoanelor. Va oferi suport oficial pentru smartphone-urile pliabile Google a anuntat ca va implementa suport pentru telefoanele pliabile in sistemul de operare Android in aceeasi zi in care producatorul coreean Samsung a prezentat noul sau telefon pliabil,…