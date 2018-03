Cum sa castigi la loto! Vezi formula secreta a lui Voltaire!

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, sub presiunile sanctiunilor economice si financiare ale Occidentului, are nevoie de finantare, pe care Beijingul aflat în plina expansiune comerciala si politica o poate oferi, iar China are nevoie de resurse naturale, de petrol si de gaze naturale, care

- Nu a trecut mult timp de cand lumea rasuflase usurata odata ce garda cu care presedintele american Donald Trump castigase alegerile – o colectie de conservatori anti-imigratie, radicali de dreapta si personaje apropiate de miscarile Superioritatii Albe in America – a fost pe deplin inlocuita cu oameni…

- Mult a fost, puțin a mai ramas. Dar, ca s-o citam pe Gina Pistol, aventura "Asia Express" continua. Ultimii kilometri din Drumul Dragonului ne gasește in formula de șase, caci doar trei vedete au ajuns in ultima destinație: Thailanda.

- Sebastian Vettel il devanseaza pe Lewis Hamilton la Melbourne, aducand prima victorie a sezonului in tabara Ferrari. Germanul a profitat la maximum de o perioada exploziva a cursei in care mașina de siguranța virtuala (VSC) l-a ajutat sa treaca de rivalul sau in momentul schimbului de pneuri. Vettel…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie. 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Cursa e duminica dimineața de la 8:10. Calificarile sunt programate sambata, de la ora 8:00. ACTUALIZARE…

- VEȘTILE CA LEWIS HAMILTON SE VA RETRAGE DIN FORMULA 1 LA FINAL DE SEZON 2018 NU CIRCULA DE AZI SAU DE IERI, INSA PANA ACUM PILOTUL MERCEDES LE-A NEGAT. DAVID COULTHARD, FOST PILOT LA MCLAREN, WILLIAMS ȘI RED BULL RACING, SPUNE CA HAMILTON SE VA RETRAGE DOAR CAND NU VA MAI PUTEA FACE FAȚA MENTAL […]…

- In sfarșit, poți avea tot ce iți dorești de la un produs de machiaj! Primavara aceasta, ofera-le buzelor tale ingrijirea și rasfațul de care au nevoie, cu Nu Skin Powerlips Fluid . Cu o formula ușoara, ce conține un amestec special de ingrediente nutritive, rujurile Nu Skin Powerlips Fluid calmeaza,…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla".…

- PIRELLI A DEZVALUIT SELECȚIA DE PNEURI PENTRU GRAND PRIX-URILE CU NUMERELE 4 ȘI 5 DIN CAMPIONATUL 4 ȘI 5, AȘA CUM PREVEDE REGULAMENTUL FIA. PRODUCATORUL SE AXEAZA PE CATEGORIA DE PNEURI SUPER UȘOARE, CARE VOR OFERI ADERENȚA NECESARA MAȘINILOR, FARA SA ADAUGE GREUTATE MONOPOSTURILOR. Potrivit reglementarilor…

- Astazi s-a dat startul ultimelor 4 zile de test dinaintea inceperii oficiale a sezonului in F1. Fața de saptamana trecuta vremea a fost exact cum se așteaptau inginerii sa fie, cu aproape 18 grade Celsius in aer și peste 31 de grade la nivelul pistei. Sebastian Vettel a fost cel mai rapid pilot al zilei.…

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Dan Bittman nu este doar solistul trupei Holograf, ci și un mare cuceritor. Cuceririle lui sunt unele dintre cele mai frumoase și celebre femei ale Romaniei. Burlac „de profesie”, Bittman a fost surprins impreuna cu o domnișoara misterioasa, fapt care a incitat imaginația cu privire la relația dintre…

- Cine e Corina Momanu (Baraghin)? Corina Momanu e o amazoana. Inalta, cu parul lung și negru, cu ochi de un maro al haurilor cascate dintr-o data (spre cadere sau zbor, in funcție de ce fel de om ești), vazand-o, ți-o și inchipui ținand o sabie de-asupra capului spre a reteza capete.…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat marti ca vor lansa propriul serviciu de televiziune la cerere, denumit F1 TV, prin care doresc sa ofere vizionarea curselor fara difuzori intermediari, informeaza AFP. Acest nou serviciu, descris drept "un mijloc inovator pentru fani de a-si…

- Challenger-ul celor de la McLaren pentru sezonul 2018 si-a facut aparitia online dezvaluind o schema de culori legendara. Papaya Orange cu albastru electric pe aripa fata, shark-fin si aripa spate. Lasand culorile la o parte, monopostul pare sa fie cel de anul trecut cu foarte mici evolutii. Avand in…

- ・Monopostul Renault R.S.18 va susține traiectoria ascendenta a echipei ・Nico Hulkenberg și Carlos Sainz se intorc pe circuit Jack Aitken devine al treilea pilot Renault pentru 2018 ・Artem Markelov se alatura echipei ca pilot de teste și dezvoltare ・Renault Sport Formula One Team se bucura de susținerea…

- Cristina Neagu a devenit imaginea Red Bull in Romania, informatia fiind prezentata marti, intr-un articol ProSport. Citeste si Cristina Neagu: ”Cred ca ma simt in cea mai buna forma a carierei”. Capitanul nationalei si-a prezentat intentiile de viitor si a devenit imaginea unui sponsor in Romania…

- Renault si-a dezvaluit marti pe retelele de socializare noul monopost, R.S.18, care trebuie sa-i permita scuderiei franceze, locul 9 in Campionatul Mondial la revenirea in Formula 1 in 2016 si locul 6 anul trecut, ''sa-si continue progresul'' in sezonul care vine. "O veritabila evolutie…

- Renault a publicat primele imagini cu RS18, monopostul cu care spera sa inregistreze progrese in sezonul 2018 al Formulei 1. Acesta beneficiaza de imbunatațiri la suspensii și de o forța de apasare aerodinamica mai buna.

- Vineri, 23 februarie, la ora 18, la Libraria "Cartea de nisip" va avea loc dubla lansare a carților "Arta paricidului la romani" și "O istorie secreta a ... The post Cornel Ungureanu dezvaluie istoria secreta a literaturii romane appeared first on Renasterea banateana .

- Noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical afecteaza mii de salariati din educatie, veniturile acestora diminuandu-se cu aproximativ 20%, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) remis vineri AGERPRES. "Mii de angajati din educatie…

- Elvetianul Roger Federer si-a explicat succesul de la Australian Open prin faptul ca a avut un program mai lejer si-i sfatuieste pe sportivii mai tineri sa isi ia oricand o pauza mai lunga pentru a-si imbunatati jocul. Federer, in varsta de 36 de ani, a lipsit o perioada semnificativa din…

- Valentin Popa a anuntat in cadrul unei intalniri cu reprezentantii parintilor ca doreste care media claselor V-VIII, care acum conteaza in proportie de 20% la admiterea la liceu, sa fie calculata doar din tezele de la materiile de baza: romana si matematica pentru clasele a V-a, a VI-a si a VII-a,…

- OUG de mentinere a veniturilor in cazul mai multor categorii de angajati Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat în sedinta din aceasta dupa-amiaza masuri pentru mentinerea venitului lunar…

- și partenerul pentru energie durabila al motoGP Enel va fi sponsorul principal al viitoarei competiții FIM MotoE World Cup, prima serie a circuitului de curse cu motociclete complet electrice recunoscuta de Federație, mai precis, Cupa Mondiala FIM Enel MotoE, care va debuta in 2019. Compania a anunțat,…

- Dinamo și CSU Craiova au terminat la egalitate, 2-2, dupa un meci extrem de spectaculos. Antrenorul dinamovist a operat 8 schimbari in formula de start fața de ultimul meci din 2017. Vasile Miriuța a schimbat din temelii echipa in 2018. Formula de start de aseara a conținut mari surprize pentru suporteri,…

- Ministerul de Antichitati al Egiptului a anuntat recent ca in mormantul faraonului Tutankhamon se desfasoara a treia runda de scanari cu GPR (ground penetrating radar), in speranta de a raspunde la o intrebare care a intrigat cercetatorii:...

- TEST. Ai spirit de aventura sau preferi confortul și siguranța? Raspunde la 10 intrebari și afla ce-ți face mai mult cu ochiul – situațiile noi, riscul, adrenalina sau, mai degraba, siguranța și confortul… 1. De obicei, mananci la ore fixe? a. Mereu mananc la ore fixe! • b. Niciodata. ■ c. Uneori, nu…

- A facut praf un bolid de sute de mii de dolari chiar de ziua lui. Este vorba despre starul de cinema de la Hollywood, Orlando Bloom, care a scapat ca prin minune in urma unui accident, produs in timpul campionatului de mașini electrice Formula E.

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului, informeaza Xinhua, care preia o relatare a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena.Luptele urmeaza sa inceteze la…

- Formula 1 va lansa un serviciu prin care va transmite cursele in direct și contra-cost, iar primele țari care vor beneficia de aceasta opțiune sunt Germania, Olanda, Franta, Statele Unite și Mexic.

- Autor: Octavian ANDRONIC Primul pas: Președintele Iohannis a provocat un adevarat șoc, atat in tabara Opoziției, cat și a Puterii, nominalizand propunerea de premier a Coaliției, prin Viorica Dancila. Daca PSD iși luase unele masuri de prevedere, vehiculand ideea ca in caz de de refuz va declanșa procedura…

- LEWIS HAMILTON NU E UN MARE FAN AL ZONELOR DE DEGAJARE DE PE CIRCUITELE DIN FORMULA 1. AL DOILEA CEL MAI TANAR CAMPION MONDIAL DIN ISTORIA F1 APRECIAZA EFORTURILE FEDERAȚIEI DE A SPORI SIGURANȚA, DAR CONSIDERA CA IN CONFIGURAȚIA ACTUALA A VIRAJELOR, PILOȚII IȘI ASUMA VOIT MAI MULTE RISCURI. „FIA a facut…

- Previzibila alegere a Williams a fost confirmata pe 16 ianuarie. In multe cercuri se știa ca Sergey Sirotkin va fi alegerea echipei britanice inca de la inceputul lunii decembrie, dar din varii motive managementul echipei a amanat anunțul oficial. In același timp, Robert Kubica a primit postul de pilot…

- Înca un mit a fost demontat. Barbatul perfect nu exista. Una dintre fostele iubite ale lui Lewis Hamilton, Veronica Valle, a facut dezaluiri incredibile cu privire la campionul de Formula 1. Deși tânara de 26 de ani credea ca relația lor merge pe drumul cel bun, modelul și-a dat seama…

- Prognoza meteo duminica, 14 ianuarie. Temperaturi resimtite de – 30 de grade Celsius, in mai multe zone din țara. In regiunile sudice și sud-estice vor fi innorari și local va ninge slab. Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza…

- „Treizeci si trei dintre cei mai bogati politicieni si oameni de afaceri sunt sau au fost rezidentii unui complex imobiliar de lux din Constanta, construit in urma unei oferte de nerefuzat. in urma cu 12 ani, Radu Mazare i-a dat unui om de afaceri o bucata de plaja, la pachet cu avizele necesare construirii…

- Daca o persoana fizica realizeaza venituri extrasalariale anuale ce depasesc 22.800 de lei, adica 12 salarii minime pe economie, trebuie ca pana pe 31 ianuarie sa trimita la Fisc o proiectie a castigurilor viitoare, proiectie realizata pe baza veniturilor din 2017 (Declaratia 600), in baza careia ANAF…

- Premierul Mihai Tudose este luat peste picior de senatorul PNL, Alina Gorghiu, dupa ieșirea nervoasa a acestuia din CEx. Mihai Tudose le-a spus colegilor ca nu poate conduce un trabant si sa ajunga in Formula 1. „Comparația dintre propria echipa de la Guvern cu un trabant este chiar indulgenta”,…

- Autor: Octavian ANDRONIC Prea bune semne anul nu are. Mai ales din punct de vedere economic, pentru ca incep sa se acumuleze deconturile politicilor fiscale imprudente și ale stimulentelor consumiste. Pe palierul politic se ascute „lupta de casa” intre pesediștii care ii raman credincioși lui Dragnea,…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- Pirelli a revenit in Formula 1 in 2011, iar de atunci pana in prezent, compania italiana a incercat in fiecare sezon sa imbunatațeasca pneurile pentru un show cat mai reușit. Echipa Mobil 1 The Grid a stat de vorba in centrul de Cercetare și Dezvoltare Pirelli din Milano cu Diego Sabato, Directorul…

- O decizie legata de soarta procurorului-sef DNA a fost luata deja de ministrul Justitiei, dar acesta a refuzat sa o anunte public. Tudorel Toader spunea inca de la sfarsitul anului trecut ca stie ce are de facut in legatura cu Laura Codruta Kovesi, daca va cere sau nu revocarea acesteia de la sefia…

- In Moldova, pe 1 ianuarie 2018, a intrat in vigoare o noua formula de calcul al accizei pentru autoturismele de lux, relateaza NOI.md. Astfel, politica fiscala pentru 2018 aprobata de catre Parlament prevede ca pentru autoturismele de lux acciza se calculeaza ca suma accizei stabilite in funcție de…

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile. S-au implinit patru ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher, a luat o intorsatura dr...