Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a depus la Parchet, prin intermediul avocatei sale, mai multe documente din momentul in care era internata la psihiatrie in Spania, acolo unde a avut parte de un tratament. In aceste documente tutori ar fi fratele și tatal acesteia, adica cei doi ar fi trebuit sa aiba grija de ea și…

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- Jurnaliști, analiști, miniștri și politicieni canta in duet cu diverști artiști extrem de iubiți. Așadar, la petrecerea de Revelion, veți sta ore bune cu invitați de seama printre care ministrul Liviu Pop, Șerban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Victor Ciutacu, Cristina Șincai, Lidia Fecioru,…

- Premierul Star Trek a decis. Palatul Victoria își va deschide larg porțile în fața trupelor de asalt #Rezist. Asta la scurt timp dupa ce pe rețelele de socializare au fost enunțate doua intenții ale radicalilor liberi. Sa ia cu asalt pâna la Anul Nou unul dintre principalele sedii…

- Suntem pe urmele lui Moș Craciun, azi am ajuns la Caminul pentru Persoane Varstnice din Focșani. Gesturile pe care le facem și vorbele pe care le spunem au mare importanța pentru cei care ne primesc de fiecare data cu stele in ochi, in timp ce viața iși urmeaza calea. Un gest frumos poate sa ia povara…

- Unii dintre ei și-au anunțat logodna, iar alții au relații indelungate. Sa fie, 2018, anul in care vor spune ”Da!” in fața ofițerului de stare civila? Nu știm, dar e clar ca sunt printre aceia care au cele mai multe șanse sa faca acest pas, anul viitor! Haideți sa vedem despre cine e vorba, așadar!…

- Orice pasionat de gadgeturi și in mod special de telefoane știe ca la pachet cu atenția de a selecta un dispozitiv mobil spre exemplu vine și nevoia de a se asigura ca acesta nu va suferi accidente. Desigur, imprevizibilul se intampla, este o chestiune greu de controlat. Tot ce se poate face este ca…

- Competenta cercetarii legalitatii actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca hotararile de Guvern din dosarul Belina…

- Vica Potrimba, o tanara de 21 ani din Calarași, are deja propria afacere. Ea picteaza. Doar ca nu picteaza pe hartie, ci pe… haine. [caption id="attachment_39237" align="aligncenter" width="800"] Foto: arhiva personala[/caption] Toate tehnicile picturii le-a deprins de la profesorul ei de desen de la…

- O fosta colega de facultate a Alinei Ciucu, tanara de 25 de ani care a fost ucisa dupa ce a fost impinsa in fața metroului, a dezvaluit pentru Antena 1 ce a facut Alina, cu o saptamana inainte de tragedie. Cu o saptamana inainte de tragedie, Alina Ciucu și-a inchis contul de Facebook, a dezvaluit fosta…

- Campionul celui de-al 12-lea sezon va fi ales sambata aceasta dintre Lidia Buble, Adriana Trandafir, Julie Mayaya, Alin Pascal și Cezar Ouatu, care vor interpreta de aceasta data personaje celebre din musicaluri iubite de marele public. Punctele le vor fi acordate celor cinci finaliști de un juriu…

- Polițiștii de la Infotrafic au anunțat, in aceasta dimineața, care sunt drumurile blocate și cele cu restricții in trafic. Mai mult, polițiștii aunța ca, pe mai multe artere din țara se circula in condișții de ceața. Așadar, mare grija șoferi!

- ♦ Cheltuielile de investitii din buget si din fonduri UE ar urma sa fie in acest an de 38,5 mld. lei, fata de 27 mld. lei in acest an. Pare o crestere spectaculoasa, dar doar daca facem abstractie de caderea brutala din 2017. Intr-un an cu o crestere economica spectaculoasa, investitiile…

- Masa de Craciun este un moment special care reuneste intreaga familie intr-o atmosfera calduroasa, cu preparate delicioase, povesti pline de farmec si zambete alaturi de cei dragi. Iar cum bine stim, de pe mesele romanilor, de Sarbatori, sarmalele sunt nelipsite. Asadar, un preparat traditional romanesc,…

- Aleg ziua de azi! Magazinul TONICA și-a caștigat un loc de frunte in galeria numeroasa a publicațiilor avand ca obiect mediul de viața civilizat și atitudinea noastra fața de provocarile timpului modern. In editorialul sau, Otilia Ostroțchi se refera explicit la aceasta conjunctura existențiala: Aleg…

- In ultimii 70 de ani, familia regala de la Palatul Buckingham a trasmis, anual, cate o felicitare de Craciun simpatizanților regali. Așa se face ca, la o scurta cautare, ne apar felicitarile de Craciun trimise de catre mama Reginei Elisabeta a II-a, Regina-Mama, dar și cele ale rudelor acesteia. Haideți,…

- Umatorul text se bazeaza pe psihologia culorilor și in urma rezultatului vei putea reflecta asupra anumitor dorințe ascunse pentru Anul Nou. Copacul pe care l-ai ales vorbește despre dorințele tale ascunse și despre anumite aspecte ale personalitații tale, pe care nu le știai pana acum. Așadar, afla…

- Proiectul de lege nr. 1041 propus de vicepreședintele grupului PD din Camera Deputaților a Italiei, Titto Di Salvo, a fost aprobat in data de 15 noiembrie 2017 de membrii Camerei respective cu 413 voturi pentru, 5 impotriva și o abținere, și urmeaza sa fie analizat in curand de Senatul Republicii…

- Urmeaza sa petreci noaptea dintre ani intr-o statiune montana, alaturi de cei dragi? Ai un micut, iar aceasta este prima sa iesire departe de casa? Ei bine, daca raspunsul este da, atunci trebuie sa stii ca lucrurile nu sunt atat de complicate precum par. Este necesar sa stii cateva aspecte de baza,…

- Ca tot vine perioada sarbatorilor de Craciun și cu toții suntem mari fani ai jocurilor online, m-am gandit sa va prezint cateva sfaturi pentru jocuri online in aceasta perioada. Cum va aflați pe gorj-domino.ro, este evident ca aici veți primi doar cele mai bune și utile sfaturi posibile.…

- Deputata PNL Mara Mareș: „PSD tocmai a respins in Senat inițiativa care le recunoștea fagarașenilor dreptul de a ieși la pensie cu 2 ani mai devreme; ministrul muncii, Olguța Vasilescu, dar și liderii PSD Fagaraș Mihai Popa și Ioan Negrila, dorm”. Fagarașenii care au lucrat in combinatul chimic sunt…

- Unul dintre subiectele de discutie din cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arad a fost calitatea biscuitilor pe care ii primesc elevii aradeni in cadrul programului national „Laptele si cornul”. Consilierul judetean Petru Padurean a venit cu un pachet de biscuiti si a cerut conducerii…

- Saptamana aceasta, ACS Poli Timisoara s-a ales cu un nou litigiu deschis la Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor a FRF, asta dupa ce si Catalin Straton a procedat recent similar. De data aceasta, cel care a mers la comisii pentru a-si cere restantele financiare este fundasul stanga George…

- Merele sunt fructele cu cea mai veche istorie, simbolismul lor fiind profund și controversat. Apare in Biblie ca „fructul oprit” asociat pacatului primordial, iar Zeii vedeau marul ca pe un simbol al initierii, dragostei, elevarii spirituale, perfectiunii. In legende, mituri si povestiri marul a primit…

- Cui nu-i place sa primeasca cadouri? Cui nu ii plac surprizele? De Craciun oferim cadouri persoanelor dragi, oferim așadar zambete și bucurie. Celebook s-a gandit la fiecare, la cadoul potrivit in prag de sarbatori. Fara concursuri, fara tragere la sorți, așadar un cadou la vedere de care poți sa te…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, 157.798 au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul accesorii si obligatii fiscale suplimentare emise de ANAF,…

- Un brașovean a caștigat selecția naționala a Elite Model Look 2017! Mircea Costache (16 ani) a reușit sa caștige faza naționala a Elite Model Look 2017, un faimos concurs destinat modelelor. Etapa naționala a concursului s-a desfașurat la București, caștigatorii urmand a reprezenta Romania la Milano…

- Un animal de companie reprezinta o responsabilitate uriașa pentru orice proprietar. Fiecare detaliu trebuie tratat cu atenție, de la igiena acestuia pana la igiena locuinței. Hrana, modul in care este tratat și obiceiurile zilnice de a-l plimba sau peria sunt extrem de importante pentru calitatea vieții.…

- Fifty Shades Freed este cel de-al treilea și ultimul film din aceasta trilogie. Va fi lansat pe 9 februarie 2018 și a creat deja isterie printre cei mai infocați fani, dat fiind faptul ca a aparut deja primul trailer in care ne sunt dezvaluite niște scene foarte interesante, precum casatoria dintre…

- Dupa modificarea Codului Fiscal principala grija a tuturor salariatilor din Romania este legata de modul in care va fi influentat salariul lor de aceste modificari incepand cu ianuarie 2018. O declaratie in acest sens a fost facuta de Olguta Lia Vasilescu, iar afirmatiile acesteia nu au fost deloc…

- "Pentru saptamana viitoare, nu am stabilit inca un program, o data si o ora. Probabil ca vor fi invitati in fata comisiei trei ziaristi. Ma gandesc la Dan Andronic, la Mirel Curea si Dan Tapalaga. Sunt oameni care cunosc fenomenul, care au scris despre SIPA si despre aceasta arhiva si care ar putea…

- Violeta Stoica Municipiul Ploiești ar putea sa-și rezolve una dintre cele mai mari probleme din punctul de vedere al serviciilor publice, respectiv calitatea mijloacelor de transport in comun, daca autoritatea locala va respecta toate condițiile impuse pentru atragerea de fonduri europene pana in anul…

- Jeep Wrangler, model lansat in 1987, a ajuns la cea de-a patra generatie, debutul comercial este programat pentru anul 2018. 0 0 0 0 0 0 SUV-ul a fost comercializat in peste 2 milioane de exemplare, iar cel mai bun an din istorie a fost in 2015, cand la nivel global au fost vandute peste…

- Cei de la ANCOM(Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) au sanctionat operatorul Telekom Romania Mobile Communications cu suma de 200.000 de lei pentru pentru nerealizarea sau intarzierea catorva mii de portari. Mai exact, inestimabilul operator a refuzat sa “coopereze”…

- Dragoș Anastasiu, reprezentant Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), presedinte al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane (AHK Romania) Lipsa unui dialog real, deschis, cinstit, transparent intre mediul de afaceri și autoritați creeaza și intreține un sentiment profund de neincredere și…

- Romanii se vor putea bucura de o noua minivacanta peste doar o luna. Așadar, zilele libere incep in 29 noiembrie, pana in 3 decembrie. Urmatoarea minivacanta ocazionata este cea din 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, zile care, anul acesta, vor fi exact inainte…

- Iata, in continuare, ce a spus Meszar, in fața celor 30 de suporteri: ”Ne bucuram ca suporterii sunt alaturi de club și se mobilizeaza daca este nevoie. Nu este cazul de identificare a unor soluții de a ieși din criza, pentru ca nu este criza, eventual o lipsa de forma sportiva, care…

- Suntem aici, la Suceava, și va vom oferi, pe www.aradon.ro, meciul in format live-text, dar și tot ce se intampla inainte sau dupa el. Comisia centrala de Arbitri l-a delegat, la centru, pe bucureșteanul Marian Catalin Pana, el urmand sa fie ajutat de asistenții Marian Truța și Alex. Mihaila…

- Profesoara de limba și literatura romana Teodora Bentz este singurul cadru didactic din Vrancea care a fost admis in Corpul de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN). Teodora Bentz este profesor la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani și are titlul…

- • ordinea de zi a sedintei de azi ar putea fi suplimentata cu mai multe proiecte • spatii gratuite in Mall pentru producatori, strandul si cimitirele la primarie, subventionarea cu 50% a transportului elevilor, burse pentru cei cu performante scolare sint doleantele unui consilier local • „Populisme…

- APEL… Laura Ionescu, tanara mamica diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica, are nevoie in continuare de ajutor. De ieri, aceasta a inceput, din nou, sedintele de chimioterapie si are foarte mare nevoie de sange, grupa AII, si de trombocite. Fara ele, nu ar putea face fata tratamentului puternic…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, luni, ca aplicarea split TVA vine pe fundalul unei situații “dramatice” în care se afla România privind veniturile fiscale. “Avem o problema reala pe care nu putem sa o tratam nici cu dispute politice, nici sterile,…

- Se spune ca fiecare copil este vizitat la nastere de catre Ursitoare, spirite care ne stabilesc destinul înca din primele clipe de viata. Multi oameni s-au întrebat de-a lungul timpului ce anume le inspira sa prezica de bine unui copil si de rau altuia, însa se pare ca rolul acestor…

- 31 de agenți economici au participat, astazi, la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, desfașurata la Campina, oferind un numar record de locuri de munca - 500. Așadar, o oferta bogata, cu joburi in toate domeniile (cele mai multe in turism) și pentru toate categoriile de studii. De cealalta parte,…

- Fundația Serviciilor Sociale Bethany va invita la cea de-a III-a ediție a Conferinței Regionale „Calitatea serviciilor adresate persoanelor cu dizabilitați” (Iași, 24 octombrie 2017, intervalul orar 10:00-16:00, in Hotel Traian, Sala „Eminescu”)… Evenimentul este dedicat specialiștilor din domeniul serviciilor…

- Nimeni nu vrea sa fie nevoit sa se supuna unei intervenții chirurgicale, dar uneori este necesar și trebuie sa ne conformam. Unul dintre cele mai înfricoșatoare lucruri cu privire la asta este ca pierdem controlul asupra a ceea ce facem și ce spunem. Însa de cele mai multe ori,…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti continua sa organizeze programul Ziua Internationala de Monitorizare a Apei (ZIMA) - eveniment global de educatie menit sa stimuleze organizarea si implicarea publica in actiunea de protejare a resurselor de apa ale planetei. World Water Monitoring Day (WWMD…

- Ne-am obișnuit ca „ziua profesorului este destinata de a fi ziua speciala de apreciere a cadrelor didactice”. Într-adevar, cine și când își va aduce aminte de casta profesorilor daca n-ar exista acest moment calendaristic instituționalizat și formalizat?? Dincolo de…